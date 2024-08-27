Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиТорговля наркотиками

Австралия активно борется с незаконным распространением наркотиков: задержано более 1600 человек

Австралийские власти провели успешную крупную операцию, связанную с наркотиками. Однако появление нового синтетического опиоида представляется свежим вызовом.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Более 1600 человек были задержаны по всей стране.
Более 1600 человек были задержаны по всей стране.

- Австралия активно борется с незаконным распространением наркотиков: задержано более 1600 человек

Австралийские власти задержали более 1600 потенциальных правонарушителей в рамках масштабной антинаркотической операции и борьбы с организованной преступностью. Операция под названием "Витреус" проводилась с 19 по 23 августа и была направлена на снижение доступности запрещенных веществ во всей стране, согласно заявлениям местных и региональных правоохранительных органов.

В результате операции было изъято около 1400 килограммов наркотиков и около 2500 растений конопли, общая стоимость которых оценивается примерно в 93 миллиона AUD (примерно 56 миллионов EUR). Конфискованные наркотики включали героин, метилфенидаты, кокаин, MDMA и кеттамин. Дэвид Коуэн из Викторианской полиции охарактеризовал результаты операции как "беспрецедентные", подчеркнув очевидный неугасаемый спрос на запрещенные наркотики в Австралии.

Рост нитазена

Конопля и метилфенидат остаются самыми популярными наркотиками в Австралии. Однако Австралийская комиссия по криминальной разведке (ACIC) сообщает о растущей тенденции потребления нитазена. Это высокоэффективные синтетические опиоиды, не предназначенные для потребления людьми. Зафиксирован рост случаев передозировки, и нитазены были обнаружены в сочетании с другими веществами.

Масштабная операция привела к задержанию лиц, вовлеченных в наркоторговлю, в частности нитазенами, потребление которых растет и связывается с увеличением случаев передозировки. В ходе операции "Витреус" были изъяты партии нитазена.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Полиция изучает своих сотрудников после смертельной стрельбы юного индивидуума полицейскими в...
Панорама

Полицейские убили подозреваемого после сообщения о нападении

Молодой человек подозревается в нападении на полицейских ножом в Моерс. Предварительные расследования указывают на то, что он был смертельно ранен полицией. Создана группа по расследованию убийств.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.
Панорама

После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском.

После убийства врача преступники получили значительные наказания в детском. В конце 2022 года в регионе Эйфель трагически погиб врач. За это жестокое преступление были осуждены двое сыновей бывшей партнерши погибшего врача, получив длительные сроки тюремного заключения. Процесс в Трирском региональном суде вызвал большой резонанс и закончился длительными сроками заключения для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно