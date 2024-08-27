- Австралия активно борется с незаконным распространением наркотиков: задержано более 1600 человек

Австралийские власти задержали более 1600 потенциальных правонарушителей в рамках масштабной антинаркотической операции и борьбы с организованной преступностью. Операция под названием "Витреус" проводилась с 19 по 23 августа и была направлена на снижение доступности запрещенных веществ во всей стране, согласно заявлениям местных и региональных правоохранительных органов.

В результате операции было изъято около 1400 килограммов наркотиков и около 2500 растений конопли, общая стоимость которых оценивается примерно в 93 миллиона AUD (примерно 56 миллионов EUR). Конфискованные наркотики включали героин, метилфенидаты, кокаин, MDMA и кеттамин. Дэвид Коуэн из Викторианской полиции охарактеризовал результаты операции как "беспрецедентные", подчеркнув очевидный неугасаемый спрос на запрещенные наркотики в Австралии.

Рост нитазена

Конопля и метилфенидат остаются самыми популярными наркотиками в Австралии. Однако Австралийская комиссия по криминальной разведке (ACIC) сообщает о растущей тенденции потребления нитазена. Это высокоэффективные синтетические опиоиды, не предназначенные для потребления людьми. Зафиксирован рост случаев передозировки, и нитазены были обнаружены в сочетании с другими веществами.

Масштабная операция привела к задержанию лиц, вовлеченных в наркоторговлю, в частности нитазенами, потребление которых растет и связывается с увеличением случаев передозировки. В ходе операции "Витреус" были изъяты партии нитазена.

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