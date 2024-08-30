- Авиационная авария: столкновение одномоторного самолета, в результате чего погиб один человек

В результате крушения небольшого самолета, на борту которого находились всего два пассажира, в районе Неттерсхайма, районе Эузирхена, трагически погибла женщина. Второй пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Как сообщил представитель полиции района Эузирхен, самолет, летевший в густом тумане, столкнулся с ветряной турбиной. После столкновения самолет с пропеллером рухнул в открытое поле.

Комиссия начала расследование инцидента с участием самолета с пропеллером. В результате оператор самолета был вызван Комиссией для предоставления соответствующей информации.

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