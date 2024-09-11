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Авиакомпания предоставляет Папе молитвы перед взлетом.

Компактная авиационная компания Аэро Дили прежде никогда не принимала столь выдающегося путешественника. Поэтому Франсису было предложено дополнительное нестандартное решение.

 and  Lauren Adams
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- Авиакомпания предоставляет Папе молитвы перед взлетом.

Во время своего путешествия к последнему пункту самой длинной международной экспедиции в Сингапур Папа Франциск имел необычную литературу на борту самолета. Маленькая авиакомпания Aero Dili из Восточного Тимора раздала перед вылетом из столицы Дили петицию о божественном вмешательстве всем членам папского отряда. На петициях было написано просьба о духовной помощи для шести основных религий. Трехчасовой полет прошел без единой турбулентности.

Для католических пассажиров на борту, в том числе для их 87-летнего лидера, это было: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь. Мы просим Вас защитить наше путешествие, благословить нас хорошей погодой и ясным небом. Направьте нас под руководством Ваших святых ангелов, включая экипаж, чтобы безопасно доставить нас к месту назначения. Мы также молимся о том, чтобы наши близкие, которых мы оставили, нашли утешение и мир, пока мы не сможем связаться с ними снова."

Помимо этих молитв для католиков, были также духовные формулы для протестантских христиан, мусульман, буддистов, индуистов и конфуцианцев. По словам бортпроводников, эти карточки с молитвами были стандартным оборудованием для Aero Dili. Авиакомпания из в основном католической страны имеет всего один больший самолет, Airbus A320.

Обычно Папа путешествует за границу с национальной авиакомпанией. Папа Франциск должен был вернуться в Рим из своей двенадцатидневной поездки в тот же день.

Во время раздачи петиций о божественном вмешательстве на борту самолета Aero Dili Папу Франциска окружали последователи различных религий. Петиции включали молитвы за Папу и его отряд, а также за отдельных лиц из разных конфессий, таких как протестантские христиане, мусульмане, буддисты, индуисты и конфуцианцы. Путешествие Папы включало посещение церкви в Сингапуре, что свидетельствует о его глубокой вере и приверженности межрелигиозному диалогу.

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