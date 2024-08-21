Авиакомпания не сопровождает 14-летнего пассажира в аэропорту, несмотря на наличие билета.

14-летний мальчик из Исландии был брошен на римском аэропорту компанией Wizz Air, несмотря на наличие действительного билета на рейс. Причиной стал переполненный самолет, на котором не хватило мест для всех пассажиров. Об этом сообщает британская таблоидная газета "Mirror". Инцидент произошел, когда подросток находился в Италии с группой юношей и сопровождающим.

События разворачивались 10 августа. Альфред, исландец, участвовавший в поездке на шпагах в Италии с семерыми другими подростками и взрослым сопровождающим, оказался в затруднительном положении: либо остаться с семью юными путешественниками на самолете и остаться с Альфредом, либо оставить 14-летнего мальчика у выхода на посадку. В итоге было принято решение оставить Альфреда, после того как стало ясно, что на переполненном самолете для него места нет. После разговора с матерью, Арной, они решили оставить Альфреда, и самолет улетел без него.

Мать выражает резкие претензии к авиакомпании

Мать Альфреда выразила резкую критику в адрес авиакомпании. "Они вообще не оказали никакой помощи", - заявила она газете. "Я считаю, что он был напуган. Остаться одному в незнакомом месте было бы очень тревожно и страшно для него". В своем заявлении мать утверждает, что авиакомпания не учла возраст мальчика и то, что он незнаком с местностью. Несмотря на неоднократные попытки связаться с компанией и официально подать жалобу, она не получила ни одного ответа от Wizz Air. "Они очень трудно досягаемы", - добавила она.

К счастью, Альфреду помогли двое пассажиров, которые также пострадали из-за переполнения самолета. "Они летели на Icelandair и также помогли забрать его багаж", - сказала мать Альфреда. Следующий рейс Wizz Air был запланирован только через неделю, поэтому ей пришлось купить "очень дорогой билет", чтобы забрать своего сына. В ответ на запросы прессы представитель Wizz Air упомянул возраст и политику перевозки авиакомпании, выразил сожаление по поводу неудобств и пообещал провести внутреннее расследование обстоятельств.

Жалобы матери были переданы в Комиссию, ответственную за авиационные правила в Европе. Несмотря на заявления авиакомпании о наличии четкой политики возраста и перевозки, Комиссия расследует инцидент, чтобы убедиться в соблюдении правил и прав пассажиров.

В свете ситуации Комиссия может ужесточить руководство для авиакомпаний по обращению с несовершеннолетними пассажирами и экстренными ситуациями при переполнении.

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