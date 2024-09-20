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Авиакомпания "Дельта" выражает сожаление перед пассажирами

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Авиакомпания "Дельта" выражает сожаление перед пассажирами

После инцидента во время полета, когда у пассажиров якобы произошли кровотечения из носа и ушей из-за проблем с давлением, Delta Airlines выразила сожаление своим пассажирам. Самолет, вылетавший из Солт-Лейк-Сити в Портленд на высоте 10 000 футов, боролся с контролем давления в кабине, уточнила Delta в четверг. В итоге рейс был вынужден вернуться в Солт-Лейк-Сити.

При посадке около десяти пассажиров потребовали медицинской помощи или осмотра, сообщают источники. Пассажиры, беседовавшие с KSL TV, рассказали, что их попутчики начали чувствовать головные боли сразу после взлета в прошлую субботу, а у некоторых даже начались кровотечения из носа или ушей.

В отличие от сообщений о потере давления, маски с кислородом не были активированы, согласно Delta. Авиалайнер Boeing 737-900 был затем отремонтирован и вернулся в эксплуатацию на следующий день.

В отчете об инциденте подробно описаны события во время полета, в том числе борьба за поддержание давления в кабине. Несмотря на проблемы с давлением, линии от масок с кислородом не были развернуты.

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