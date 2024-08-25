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ПолитикаНовостиКомиссия еще не приняла решение.

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов
Авиационная отрасль сталкивается с возможной отменой рейсов из-за растущих расходов

Авиакомпании: повышение авиационных налогов может привести к отмене рейсов в аэропортах Германии

В скором времени ожидается рост налогов на авиацию в мае, что, по мнению экспертов отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. Председатель Ассоциации немецкой авиации (BDL) Йоахим Ланг заявил, что это приведет к потере 4 миллионов мест в предстоящем зимнем расписании полетов. Кроме увеличения налога, Ланг также отметил растущие сборы за безопасность и управление воздушным движением, которые почти удвоились в Германии. В других странах эти услуги обходятся гораздо дешевле, что заставляет авиакомпании пересмотреть свои решения о полетах в Германию из-за высоких затрат.

В ответ ирландский лоу-кост перевозчик Ryanair призвал немецкое правительство отменить увеличение налога на авиацию. В противном случае авиакомпания угрожает сократить свои операции в немецких аэропортах еще на 10% или 1,5 миллиона мест в летний сезон и перейти в страны с более благоприятными финансовыми условиями. Ryanair также запросила снижение сборов за управление воздушным движением и отмену запланированного увеличения сборов за безопасность пассажиров в аэропортах. Ланг поддержал инициативу Ryanair, заявив: "Я не считаю это шантажом, а скорее прямым подходом".

Ланг вступил в должность CEO BDL в начале июля. Он предложил правительству Германии использовать доходы от увеличения налога на авиацию для поддержки развития альтернативных авиационных топлив, как было согласовано в коалиционном соглашении. Он argued, что для декарбонизации всей отрасли достаточно суммы в 2 миллиарда евро. "Правительству Германии придется инвестировать всего 2 миллиарда евро, которые они также получат от нас", - сказал Ланг. Коалиция "траffic light" повысила налог на авиабилеты из-за бюджетного кризиса, что повлияло на все рейсы, вылетающие из немецких аэропортов.

Комиссия еще не ответила на запрос Ryanair об отмене увеличения налога на авиацию. Несмотря на предложение Ланга, Комиссия не дала никаких указаний о том, будут ли выделены средства из увеличенного налога на декарбонизацию авиационной отрасли.

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