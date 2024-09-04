Августовский крах немецкого автомобильного рынка произошел.

Рынок автомобилей в Германии резко упал в августе по сравнению с впечатляющими показателями того же периода прошлого года. Было зарегистрировано около 197 000 новых автомобилей, что представляет собой существенное снижение примерно на 28% по сравнению с предыдущим годом.

Электрические автомобили испытали значительное падение, с всего 27 000 новых регистраций, что на 69% меньше, чем в предыдущем году. Это резкое снижение можно объяснить отменой правительственных субсидий для компаний с сентября прошлого года, что привело к всплеску покупок электромобилей, в результате чего общие регистрации выросли более чем на треть.

Тем не менее, спрос на рынке сейчас снижается. Автомобильная промышленность Германии все больше обеспокоена текущей экономической ситуацией и перспективами на будущее. Индекс делового климата Ifo для отрасли упал почти на шесть пунктов до -24,7 в августе. Как отметила эксперт Ifo по автомобильной промышленности Анита Вольфль, "Настроение в автомобильной промышленности ухудшается".

Несмотря на снижение в августе, некоторые производители автомобилей все еще оптимистично смотрят на остальную часть года. Ожидается, что рынок автомобилей в Германии покажет небольшое улучшение в сентябре.

Несмотря на снижение в августе, прогноз на регистрацию электромобилей в 2023 году остается многообещающим, с proyected increase из-за улучшения инфраструктуры и возможных правительственных стимулов.

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