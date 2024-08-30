- Август 2024 года в Северном Рейн-Вестфалии был суровым и чрезмерно жарким.

Лето 2024 года в Северном Рейне-Вестфалии не было обычным летним удовольствием, так как было чрезвычайно жарко и несколько влажно. Об этом свидетельствуют предварительные данные немецкой метеослужбы (DWD), базирующейся в Оффенбахе. Средняя температура в Северном Рейне-Вестфалии (НРВ) составила 18 градусов, что лишь немного ниже средней температуры по стране (18,5 градусов), но все же на 1,7 градуса выше, чем в период 1961-1990 годов (16,3 градуса). Это дает ученым представление о долгосрочных изменениях климата.

Согласно метеорологам, июньское похолодание замедлило наступление лета. Однако впоследствии температура резко возросла. В середине августа некоторые термометры показали более 35 градусов. При изобилии солнца неудивительно, что с июня по август в Южной Рейн-Вестфалии было зафиксировано 650 часов солнечного света - больше обычного среднего показателя (554 часа).

Несомненно, не лето-мечта: частые ливни в июне, июле и августе.

Одновременно с этим погода вдоль Рейна и Весле была отмечена частыми, иногда грозовыми ливнями, как сообщает DWD. В целом это привело к средней норме осадков 257 литров на квадратный метр, лишь немного превысив обычный стандарт. Для сравнения, период 1961-1990 годов указывает на среднегодовую норму осадков в 240 литров на квадратный метр.

Осадки также шли ливнями и сопровождались локальными сильными грозами: в некоторых районах подвалы затоплялись, а улицы были залиты водой. Во время чемпионата Европы по футболу некоторые общественные просмотры были прерваны приближающимися грозами. В июле несколько торнадо пронеслись во время грозы и причинили ущерб в Мюнстерланде.

Для предварительного подведения итогов немецкая метеослужба использует данные со своих примерно 2000 станций мониторинга по всей Германии.

Несмотря на летние трудности в Северном Рейне-Вестфалии, Германия все еще испытала выше средней температуры, со средним показателем 18 градусов. Это было немного ниже средней температуры по стране, но существенно выше, чем в период 1961-1990 годов.

Несмотря на чрезмерную жару и временами дождь в некоторых частях Германии, в том числе в Северном Рейне-Вестфалии, определенные районы вдоль Рейна и Весле сообщали о сильных ливнях и локальных грозах, что приводило к затоплению подвалов и улиц.

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