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ПанорамаНовостиЗапрет в долине

Авария на строительной площадке моста привела к обрушению крана, в результате чего один человек погиб на преграде в долине.

На горе Блайлохт в Тюрингии, Германия, строительный кран рухнул на мост. К сожалению, погиб один человек, и по крайней мере двое получили ранения.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Авария на строительной площадке моста привела к обрушению крана, в результате чего один человек погиб на преграде в долине.

В результате аварии с участием крана на плотине сообщается о гибели человека. По меньшей мере, двое человек получили ранения, один из них в критическом состоянии.

По данным правоохранительных органов, кран опрокинулся на мост через плотину Блайтбах вблизи Бад-Лобенштейна (регион Заале-Орла). В этом районе в настоящее время ведутся строительные работы. Управление района сообщает, что тяжелый автомобиль врезался в кран, в результате чего части его упали в воду.

Плотина Блайтбах в восточной Тюрингии известна как крупнейшее водохранилище Германии, длина которого составляет 28 километров, а емкость - 215 миллионов кубических метров. В рамках расширения федеральной автодороги 90 к западу от "Тюрингского озера" также проводится реконструкция моста через водохранилище Блайтбах.

Из-за плохого состояния конструкции строится новая замена. До завершения нового моста движение будет перенаправлено по старому мосту.

Из-за столкновения обломки крана перегородили течение воды, что может создать временный ['барьер в долине'] в долине Блайтбах ниже плотины. Авторитеты организуют объезд тяжелых транспортных средств вокруг препятствия, чтобы обеспечить безопасность во время уборки и ремонтных работ.

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