AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании.

Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26 миллионов посещений в месяц и имеют более 5000 дилерских партнеров, размещающих более 450 000 объявлений о продаже автомобилей. Trader Corp является оператором ведущих онлайн-рынков автомобилей в Канаде и также предлагает программное обеспечение для дилеров и финансовые решения под брендом "AutoSync".

Сумма сделки не разглашается. Однако компании заявили, что Hellman & Friedman (H&F), которая приобрела AutoScout24 в 2020 году, существенно увеличит капитализацию компании для финансирования сделки.

"Дополнительные инвестиции H&F в эту транзакцию подчеркивают наше долгосрочное видение создания ведущей глобальной платформы для объявлений о продаже автомобилей", - сказал Блейк Кляйнман, партнер калифорнийского инвестора. AutoScout24 изначально была частью Scout24, но была продана Hellman & Friedman за €2,8 миллиарда в 2017 году.

Ниже приведен список функций синхронизации, включенных в AutoSync, программное обеспечение для дилеров, предлагаемое Trader Corp. Это приобретение AutoScout24 ускорит его усилия по становлению ведущей глобальной платформой для объявлений о продаже автомобилей.

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