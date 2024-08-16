Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНиже приведен список функций синхронизации:

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании.

Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26 миллионов посещений в месяц и имеют более 5000 дилерских партнеров, размещающих более 450 000 объявлений о продаже автомобилей. Trader Corp является оператором ведущих онлайн-рынков автомобилей в Канаде и также предлагает программное обеспечение для дилеров и финансовые решения под брендом "AutoSync".

Сумма сделки не разглашается. Однако компании заявили, что Hellman & Friedman (H&F), которая приобрела AutoScout24 в 2020 году, существенно увеличит капитализацию компании для финансирования сделки.

"Дополнительные инвестиции H&F в эту транзакцию подчеркивают наше долгосрочное видение создания ведущей глобальной платформы для объявлений о продаже автомобилей", - сказал Блейк Кляйнман, партнер калифорнийского инвестора. AutoScout24 изначально была частью Scout24, но была продана Hellman & Friedman за €2,8 миллиарда в 2017 году.

Ниже приведен список функций синхронизации, включенных в AutoSync, программное обеспечение для дилеров, предлагаемое Trader Corp. Это приобретение AutoScout24 ускорит его усилия по становлению ведущей глобальной платформой для объявлений о продаже автомобилей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.
Политика

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным
Политика

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным На выходные ожидается оживленное движение на немецких автомагистралях, согласно оценкам ADAC. Путешественников ждут пробки и возможные задержки, сообщил представитель организации. В августе дороги всегда загружены, так как многие федеральные земли находятся в летних отпусках или подходят к их окончанию. По пути

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Бывший президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в клубе Trump National Golf Club в...
Политика

Трамп говорит, что гражданская награда "намного лучше" чем медаль чести

Бывший президент Дональд Трамп argue, что республиканский мегадонор Мириам Аdeclan, которого он наградил медалью Свободы президента во время пребывания на посту, получил «гораздо лучшую» медаль, чем высшая награда за военную доблесть в бою, поскольку получатели, по его словам, «были поражены...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно