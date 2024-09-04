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Федеральные земли ГерманииНовостиСырье

Aurubis, известный производитель меди, разгружает свой американский прокатный завод.

Завод, находящийся в Баффало, производит полосы и листы из меди и медных сплавов. Этот завод недавно был куплен компанией Вилланд, базирующейся в Ульме. Это не первый раз, когда Аурубис продает активы в этом регионе.

 and  Mark Rodriguez
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Изображение, запечатлевшее эмблему, отображаемую на сооружении в промышленном комплексе Aurubis AG
Изображение, запечатлевшее эмблему, отображаемую на сооружении в промышленном комплексе Aurubis AG

- Aurubis, известный производитель меди, разгружает свой американский прокатный завод.

Крупный производитель меди Aurubis передал американский завод по производству листов и полос, где работает около 500 человек, Веланду из Ульма, другому специалисту по меди. Этот завод в Буффало, штат Нью-Йорк, отвечает за производство медных и медных сплавов листов и полос, в основном для внутренних клиентов. Aurubis не раскрыл цену продажи.

Aurubis стремится усилить внимание на производстве первичной меди из медной руды, переработке и других металлов в своем портфеле. Кроме того, Aurubis производит драгоценные металлы, селен и свинец. В середине 2022 года Aurubis продал четыре европейских завода по производству листов, где работало около 360 человек. Заводы в Штольберге, Германия, и Пори, Финляндия, остались под управлением Aurubis.

С примерно 6900 сотрудниками Aurubis управляет производственными площадками в Европе и США.

Aurubis также объявил о запуске завода по переработке на своей инженерной площадке в Бересе, Бельгия. Новое предприятие будет перерабатывать аниодизационный шлам, ценный побочный продукт, согласно компании. Aurubis инвестировал около €33 млн в строительство завода.

Aurubis фокусируется на увеличении производства первичной меди из сырья, такого как медная руда, и переработке других металлов. Несмотря на продажу своего завода в Буффало, штат Нью-Йорк, Aurubis продолжает управлять несколькими другими производственными площадками, которые используют сырье.

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