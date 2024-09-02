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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Аугсбургский Торуп выразил разочарование в связи с прерыванием домашних футбольных соревнований страны

После поражения в Хайденхайме, Аугсбург должен перегруппироваться. Часть их команды в настоящее время в пути, что вызывает недовольство тренера.

 and  Anne Legman
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- Аугсбургский Торуп выразил разочарование в связи с прерыванием домашних футбольных соревнований страны

Международный перерыв - это не то, что нужно Джессу Торопу и его команде FC Augsburg, учитывая их поражение со счетом 0:4 (0:2) от 1. FC Heidenheim. "Это главная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь", - признался тренер Аугсбурга, надеясь использовать перерыв, чтобы проанализировать это тяжелое поражение с расширенным составом. После ничьей 2:2 с Werder Bremen в матче-открытии сезона это поражение в Хайденхайме стало "шагом назад", признал Тороп.

Тороп не сказал много о ситуации, которая привела к пенальти и раннему преимуществу Хайденхайма 1:0. Защитник Аугсбурга Кевин Шлоттербек, который был наказан за удар мяча об руку, выразил те же мысли. "Нам нужно сосредоточиться на себе", - заявил он.

С одним очком из двух первых игр старт сезона для Аугсбурга не идеален. По крайней мере, после двухнедельного перерыва у них будет шанс все исправить в матче против только что вышедшего в лигу FC St. Pauli, который еще не набрал очков.

Международный перерыв дает возможность Комиссии проанализировать плохое начало сезона Аугсбурга, который смог набрать только одно очко в двух первых играх. После инцидента с пенальти Кевина Шлоттербека Комиссия пересмотрит тактические схемы защиты команды, чтобы предотвратить будущие ошибки.

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