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Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
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- Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Бывшая звезда U21 Германии Никлас Дорш переходит в рамках Бундеслиги из FC Аугсбург в 1. FC Хайденхайм, что было объявлено сразу после дедлайна трансферов. Аугсбург также объявил о подписании нигерийского игрока национальной сборной Франка Оньека (26) из клуба Премьер-лиги FC Брентфорд. Подробности арендного соглашения Дорша не разглашаются.

26-летний Дорш уже играл за Хайденхайм во второй лиге с 2018 по 2020 год. "Моя цель - играть полные 90 минут регулярно", - прокомментировал полузащитник. "Я поделился своим желанием уйти с руководством ФКА, так как чувствовал, что игровое время в следующем сезоне не будет соответствовать моим ожиданиям".

Дорша также недавно хотели РСЦ Андерлехт и Ганновер 96.

Между тем, Аугсбург радуется приходу Оньека. "Возможность подписать Франка Оньека была шансом, который мы не хотели упустить", - сказал спортивный директор ФКА Маринко Юрендич. "С его международным опытом, физической силой и выносливостью он привносит серьезное присутствие на поле".

Оньека присоединится к команде Бундеслиги после международного перерыва. Он будет представлять Нигерию на квалификационных матчах Кубка африканских наций против Бенина 7 сентября и Руанды 10 сентября.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, может принять вспомогательные акты для определения конкретных руководящих принципов интеграции Оньека в состав Аугсбурга. Дорш, в своей новой роли в Хайденхайме, будет с нетерпением ждать этих вспомогательных актов от Комиссии, так как они могут существенно повлиять на его игровое время.

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