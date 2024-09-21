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Аугсбург критикует: "Гарри Кейн мог забить гол"

 and  Lauren Adams
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VAR умаляет власть и авторитет арбитра
VAR умаляет власть и авторитет арбитра

Аугсбург критикует: "Гарри Кейн мог забить гол"

После хаотичного матча Бундеслиги против Майнца 05, в котором было две красные карточки и пять голов, недовольство ФК Аугсбурга было направлено в основном на судью и видеопомощника. Две инцидента особенно разозлили домашнюю команду после их поражения 2:3 (1:2) в первом матче 4-го тура Бундеслиги.

Решение о пенальти, отмененное после длительного видеообзора в дополнительное время из-за предполагаемого фола на защитнике Кевине Шлоттербеке, вызвало споры среди ФКА. Их спортивный директор, Маринко Юрендич, сравнил его с пенальти, назначенным Гарри Кэйну в пользу Баварии неделей ранее против Хольштайна Kiel после вмешательства VAR.

"Неужели VAR слепой в подвале Кёльна?"

С точки зрения Аугсбурга, это "не было очевидной ошибкой" со стороны судьи Сёрена Шторкса. По словам Юрендича, видеоассистент Паскаль Мюллер не должен был вмешиваться в этом случае. "VAR ослабляет авторитет судей", - заявил Юрендич.

Вторая большая проблема - красная карточка Самуэля Эссенде за победный гол на 70-й минуте. Ответная реакция Эссенде на удар локтем в голову Доминика Коха была первоначальной провокацией. "Неужели VAR слепой в подвале Кёльна?" - вопрошал Юрендич.

Если бы Коху также показали красную карточку, Аугсбург играл бы последние 20 минут с преимуществом в одного игрока после того, как Надиму Амири Майнца показали желтую карточку перед перерывом. "Он должен был показать Надиму Амири красную карточку на 100 процентов", - сказал тренер ФКА Йеспер Торуп.

Суровые критика Торопа в адрес Эссенде

Не только судья, но и получивший красную карточку Эссенде подвергся критике со стороны Торопа. Он обратился к команде в раздевалке и позже на пресс-конференции. "Не должно быть так, чтобы кто-то ставил себя выше команды", - сказал Торуп. Юрендич описал это как "красную линию", которая сильно повлияла на команду. Торуп не ответил на вопрос, будет ли клуб налагать дополнительное наказание на Эссенде помимо дисквалификации.

Между тем, тренер Майнца Бо Хенриksen был менее чем доволен после матча, но все же нашел положительные моменты. "Мы играли ужасный матч", - сказал Хенриksen, присоединившись к коллективной самокритике Майнца. "Мы не играли хорошо", - наконец признал голкипер Робин Центер. Двойной автор гола Йонатан Буркхардт подчеркнул, что команда "по сути заслужила, чтобы получить еще один". Аугсбург в итоге сделал 25 больше ударов, чем Майнц.

Способность команды выдержать длительный период численного преимущества после желтой карточки Надима Амири (35-я минута) также дала Хенриksen повод для оптимизма. В конце концов, его команда "дала все", похвалил тренер: "Ребята невероятные, фантастическая ночь".

Спорное решение отменить потенциальный пенальти для ФК Аугсбург в матче Бундеслиги против Майнца 05, которое могло изменить исход матча "Футбольной лиги", вызвало широкое недовольство в клубе. Недовольство усилилось после красной карточки Самуэля Эссенде за ответ на удар Доминика Коха, момент, который тренер ФКА Йеспер Торуп сочла "красной линией".

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