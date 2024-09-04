- Аудиторский суд ЕС: Особенно уязвимая страна, ЕС застал врасплох коронавирус

В начале вспышки коронавируса в Европе медицинские власти ЕС не были полностью готовы к длительной пандемии. Согласно отчету Европейского суда аудиторов (ЕСА), Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПК), ответственный за выявление и оценку рисков для здоровья, первоначально недооценил серьезность ситуации.

9 января ЕЦПК выпустил оценку, предполагающую, что экспозиция ЕС вирусу минимальна. Примерно через две недели в границах ЕС появились первые подтвержденные случаи. Лишь 12 марта 2020 года ЕЦПК признал необходимость немедленных действий, через три дня после того, как Италия уже ввела общенациональный карантин.

Недостаточная стратегия тестирования

Отчет ЕСА указывает на запоздалое распространение оценок рисков, руководств и общественной информации. Операции ЕЦПК также были затруднены отсутствием общеевропейской стратегии тестирования и системы атрибуции смертности от COVID-19, что привело к сбору некачественных данных. Аудиторы предлагают использовать более последовательные методы, такие как регулярный анализ концентрации вируса в сточных водах.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), ответственное за утверждение новых лекарств, в целом справилось с пандемией, но не поощряло клинические испытания в ЕС.

Уроки кризиса

"Как и многие другие институты, медицинские власти ЕС были застигнуты врасплох стремительным распространением быстро прогрессирующей пандемии коронавируса", - отмечает Жуан Леау из Европейского суда аудиторов. Несмотря на то, что ЕЦПК и ЕМА в конечном итоге справились с ситуацией, пандемия выявила существовавшие ранее слабости и пробелы. Оба учреждения нуждаются в укреплении.

"Через четыре года после пандемии необходимо эффективно внедрить извлеченные уроки на уровне ЕС, чтобы история не повторилась", - добавляет Леау. ЕСА поддерживает некоторые из принятых с тех пор мер, такие как новые регуляции лекарств.

Однако создание дополнительного медицинского агентства внесло дополнительную сложность в организационную структуру. В 2021 году было создано Европейское агентство по управлению и реагированию на кризисы в сфере здравоохранения (HERA). По мнению ЕСА, ответственность HERA sometimes перекрывается с ответственностью ЕЦПК. В результате аудиторы призывают к тесному сотрудничеству, чтобы избежать дублирования задач.

Позднее осознание ЕЦПК серьезности коронавируса привело к отсутствию общеевропейской стратегии тестирования и системы атрибуции смертности от COVID-19. Несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств справилось с пандемией, оно не поощряло клинические испытания новых лекарств в ЕС.

Взрывное распространение коронавируса выявило существующие слабости в медицинских властях ЕС, и Жуан Леау предлагает эффективно внедрить уроки, извлеченные из кризиса на уровне ЕС, чтобы избежать повторения истории.

Читайте также: