Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКоронавирус

Аудиторский суд ЕС: Особенно уязвимая страна, ЕС застал врасплох коронавирус

Изначально в 2020 году коронавирус широко распространился по всему миру. Один регулирующий орган Европейского Союза считал маловероятным проникновение вируса в ЕС за несколько недель до первого зарегистрированного случая в ЕС.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
WHO сообщает, что пандемия COVID-19 унесла жизни более двух миллионов человек в Европе.
WHO сообщает, что пандемия COVID-19 унесла жизни более двух миллионов человек в Европе.

- Аудиторский суд ЕС: Особенно уязвимая страна, ЕС застал врасплох коронавирус

В начале вспышки коронавируса в Европе медицинские власти ЕС не были полностью готовы к длительной пандемии. Согласно отчету Европейского суда аудиторов (ЕСА), Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПК), ответственный за выявление и оценку рисков для здоровья, первоначально недооценил серьезность ситуации.

9 января ЕЦПК выпустил оценку, предполагающую, что экспозиция ЕС вирусу минимальна. Примерно через две недели в границах ЕС появились первые подтвержденные случаи. Лишь 12 марта 2020 года ЕЦПК признал необходимость немедленных действий, через три дня после того, как Италия уже ввела общенациональный карантин.

Недостаточная стратегия тестирования

Отчет ЕСА указывает на запоздалое распространение оценок рисков, руководств и общественной информации. Операции ЕЦПК также были затруднены отсутствием общеевропейской стратегии тестирования и системы атрибуции смертности от COVID-19, что привело к сбору некачественных данных. Аудиторы предлагают использовать более последовательные методы, такие как регулярный анализ концентрации вируса в сточных водах.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), ответственное за утверждение новых лекарств, в целом справилось с пандемией, но не поощряло клинические испытания в ЕС.

Уроки кризиса

"Как и многие другие институты, медицинские власти ЕС были застигнуты врасплох стремительным распространением быстро прогрессирующей пандемии коронавируса", - отмечает Жуан Леау из Европейского суда аудиторов. Несмотря на то, что ЕЦПК и ЕМА в конечном итоге справились с ситуацией, пандемия выявила существовавшие ранее слабости и пробелы. Оба учреждения нуждаются в укреплении.

"Через четыре года после пандемии необходимо эффективно внедрить извлеченные уроки на уровне ЕС, чтобы история не повторилась", - добавляет Леау. ЕСА поддерживает некоторые из принятых с тех пор мер, такие как новые регуляции лекарств.

Однако создание дополнительного медицинского агентства внесло дополнительную сложность в организационную структуру. В 2021 году было создано Европейское агентство по управлению и реагированию на кризисы в сфере здравоохранения (HERA). По мнению ЕСА, ответственность HERA sometimes перекрывается с ответственностью ЕЦПК. В результате аудиторы призывают к тесному сотрудничеству, чтобы избежать дублирования задач.

Позднее осознание ЕЦПК серьезности коронавируса привело к отсутствию общеевропейской стратегии тестирования и системы атрибуции смертности от COVID-19. Несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств справилось с пандемией, оно не поощряло клинические испытания новых лекарств в ЕС.

Взрывное распространение коронавируса выявило существующие слабости в медицинских властях ЕС, и Жуан Леау предлагает эффективно внедрить уроки, извлеченные из кризиса на уровне ЕС, чтобы избежать повторения истории.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
ВОЗ подчеркивает, что вакцины не являются всеобщим решением.
Главные темы

Первые дозы вакцины Mpox поступают в кризисные районы Африки

Монкепокс распространяется по разным африканским странам. К счастью, первые партии вакцины уже доставлены. Однако ВОЗ предупреждает, что вакцинация не является всеобщим решением.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене
Главные темы

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене Наконец, он прыгнул прямо с твердой позиции на череп поверженного врага. Этот жестокий акт привел к различным травмам, в том числе к тяжелому повреждению мозга и внутреннему кровотечению в черепе. К сожалению, несчастный не выжил после этих травм. Решение судьи

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Три человека получили по три года тюрьмы в Берлине за поддержку ИГИЛ
Главные темы

Три человека получили по три года тюрьмы в Берлине за поддержку ИГИЛ

29-летний гражданин, поддерживающий экстремистскую группировку «Исламское государство» (ИГ), был приговорён к трём годам лишения свободы Верховым региональным судом в Берлине в среду. Суд подтвердил, что этот сирийский национальный был признан виновным в принадлежности к иностранной...

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно