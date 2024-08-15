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ОбществоНовости- Я не собираюсь врать.

Аудиенция у папы Франциска в Ватикане

После отдыха с голливудскими звездами Джефф Безос и Лорен Санчес были приняты Папой Франциском

 and  Max Becker
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- Аудиенция у папы Франциска в Ватикане

Только что он был сфотографирован с голливудскими звездами Леонардо Ди Каприо (49) и Орландо Блумом (47), а также певицей Кэти Перри (39), а теперь миллиардер Amazon Джефф Безос (60) был принят Папой Франциском (87) вместе со своей невестой Лорен Санчес (54). 54-летняя бывшая журналистка поделилась серией фотографий с встречи на своем официальном канале в Instagram. Санчес описала визит к Святому Отцу как "честь".

Отпуск со звездами Голливуда на суперяхте Koru

"Было честью для Джеффа и меня провести время с Его Святейшеством Папой Франциском в его доме в Ватикане", - написала Санчес в Instagram. "Его мудрость, теплота и юмор были глубоко тронуты. Он также напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьезно, простой, но мощный напоминание сохранить легкость в наших сердцах". 87-летний также обсудил насущную необходимость борьбы с изменением климата во время встречи.

Только несколько дней назад Безос и Санчес попали в заголовки новостей, когда они приветствовали вышеупомянутых звезд на своей роскошной яхте у берегов Сардинии во время своего итальянского отпуска. Группа, в которую также входила партнерша Ди Каприо Виктория Серretti (26), была замечена, прибывая на пляж Ники на знаменитой Косте Смеральдо на тендере.

Звездные отдыхающие плавают вокруг популярного итальянского средиземноморского острова на суперяхте Koru Безоса. Koru, длина которой составляет 127 метров, является одной из самых длинных парусной яхт в мире. Оцененные затраты на строительство яхты составляют около $500 миллионов. Она может разместить до 18 гостей и была построена специально для Джеффа Безоса, ее первые рейсы состоялись в феврале и мае 2023 года.

Перед своей отношения с Лорен Санчес Безос был женат на Маккензи Скотт (54) в течение 25 лет. У них четверо детей. Санчес имеет троих детей от предыдущих отношений. Она была замужем за голливудским агентом Патриком Уайтселлом (59) в течение 13 лет, прежде чем они развелись в 2019 году.

Я не буду приукрашивать, демонстрация богатства на яхте была просто ошеломляющей. Несмотря на роскошь, я не буду лгать, встреча с Папой Франциском была настоящим Höhepunkt нашего итальянского отпуска.

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