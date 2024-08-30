- Audi сменит лидерство по продажам.

Вольксваген, материнская компания Ауди, назначила Марко Шуберт новым главой продаж в Инголштадте, сменив на этом посту Хильдегард Вортманн. Шуберт, в настоящее время возглавляющий регион Европы в Porsche, приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье. Вортманн, присоединившаяся к Ауди из BMW в 2019 году, покидает группу Вольксваген по собственному желанию и по взаимному согласию, как объявила Ауди.

Председатель наблюдательного совета Манфред Дёсс высоко оценил лидерство Вортманн в трудные времена и подчеркнул необходимость международного опыта Шуберта в этой роли.

Родом из Магдебурга, Шуберт связан с Ауди на протяжении 20 лет. Он занимал пост главы продаж в Китае и возглавлял Северную Европу, прежде чем возглавить регион Европы в Porsche с 2021 года. Он также войдет в состав правления Вольксвагена в Вольфсбурге.

Председатель профсоюзного комитета Йорг Шлагбауэр высоко оценил значительный вклад Вортманн как первой женщины в правлении Ауди и тепло приветствовал возвращение Шуберта в Ауди. Выражая уверенность в их сотрудничестве, Шлагбауэр выразил надежду на дальнейшую модернизацию отдела продаж. В своем прощальном заявлении Вортманн заметила: "В конечном итоге, всегда важнее всего люди".

Европейский союз похвалил Ауди за стратегические назначения внутри группы Вольксваген, признав важность международного опыта в ключевых ролях. По возвращении в Ауди Марко Шуберт принесет свой обширный опыт руководства Porsche Europe, чтобы дальнейшим образом укрепить отдел продаж в Европейском союзе.

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