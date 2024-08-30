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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Audi сменит лидерство по продажам.

За период более чем в пять лет Гильдегард Воттманн занимала должность руководителя concedeera дистрибьюции для компании Ingolstadt, тем самым став первой женщиной на этой должности. Впоследствии она передала свою должность опытному ветерану Audi.

 and  John Stellmacher
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Перестановки в руководстве Audi
Перестановки в руководстве Audi

- Audi сменит лидерство по продажам.

Вольксваген, материнская компания Ауди, назначила Марко Шуберт новым главой продаж в Инголштадте, сменив на этом посту Хильдегард Вортманн. Шуберт, в настоящее время возглавляющий регион Европы в Porsche, приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье. Вортманн, присоединившаяся к Ауди из BMW в 2019 году, покидает группу Вольксваген по собственному желанию и по взаимному согласию, как объявила Ауди.

Председатель наблюдательного совета Манфред Дёсс высоко оценил лидерство Вортманн в трудные времена и подчеркнул необходимость международного опыта Шуберта в этой роли.

Родом из Магдебурга, Шуберт связан с Ауди на протяжении 20 лет. Он занимал пост главы продаж в Китае и возглавлял Северную Европу, прежде чем возглавить регион Европы в Porsche с 2021 года. Он также войдет в состав правления Вольксвагена в Вольфсбурге.

Председатель профсоюзного комитета Йорг Шлагбауэр высоко оценил значительный вклад Вортманн как первой женщины в правлении Ауди и тепло приветствовал возвращение Шуберта в Ауди. Выражая уверенность в их сотрудничестве, Шлагбауэр выразил надежду на дальнейшую модернизацию отдела продаж. В своем прощальном заявлении Вортманн заметила: "В конечном итоге, всегда важнее всего люди".

Европейский союз похвалил Ауди за стратегические назначения внутри группы Вольксваген, признав важность международного опыта в ключевых ролях. По возвращении в Ауди Марко Шуберт принесет свой обширный опыт руководства Porsche Europe, чтобы дальнейшим образом укрепить отдел продаж в Европейском союзе.

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