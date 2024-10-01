Audacy завершает свою финансовую реорганизацию, направленную на переход к частному предприятию.

Филиадская компания сообщает о росте финансовых показателей, которого она добилась за счет увеличения доли выручки, роста цифровой выручки, прироста доли аудитории и сокращения расходов.

Компанию продолжит возглавлять действующий руководитель Дэвид Филд и его команда.

"Сегодня Audacy начинает свой следующий этап, используя наше положение как лидера в области звукового контента на нескольких платформах, отличающегося уникальным премиальным контентом, в том числе нашим непревзойденным доминированием в области спортивного аудио, подкрепленным нашей прочной финансовой силой, и сосредоточенным на усилении инноваций и цифровой трансформации", - заявил Филд.

Audacy объявила о своих планах стать частной компанией.

Реорганизация Audacy последовала после того, как комиссары FCC предоставили разрешение на передачу лицензий новой версии компании после банкротства, что позволяет радиогиганту временно обойти рассмотрение комиссии.

Радиогигант подал заявление о реорганизации после того, как объявил о соглашении о снижении долга. В феврале Bloomberg сообщил, что Soros Fund Management приобрела более $400 млн долга радиокомпании, став крупнейшим кредитором в группе, которая стремится обменять займы на акции.

Объявление Audacy также последовало после того, как в марте радиогигант обратился в FCC с просьбой о полном обзоре иностранной собственности и просьбой отложить рассмотрение. В своем запросе радиогигант подчеркнул, что, по его мнению, около 22% новой версии Audacy после банкротства будет принадлежать иностранным владельцам, запросив обзор в качестве меры предосторожности.

Согласно правилам владения вещанием в США, FCC устанавливает лимит на количество радио- и телестанций, которое может владеть одна компания. Комиссия также обязана рассматривать иностранные инвестиции в лицензии на радиостанции и имеет порог в 25% для таких инвестиций от иностранных лиц, правительств и корпораций. Иностранные инвесторы могут приобрести до 100% американского вещателя или радиостанции, но такие запросы также должны быть одобрены FCC и не будут одобрены, если комиссия решит, что иностранное владение противоречит общественному интересу.

Стоит отметить, что Soros Fund Management, основанная в 1970 году венгерским американским инвестором Джорджем Соросом, является частной инвестиционной компанией, возглавляемой миллиардером. Атаки на Сороса в последнее время участились, совпадая с ростом антисемитских атак. Многие из этих атак исходят от правых влиятельных лиц, которые открыто поддерживают международных диктаторов, которых Сорос противопоставляет. Сорос, который открыто жертвует на демократических кандидатов и либеральные причины, также является основателем и главным благотворителем Фонда открытого общества, который стремится продвигать справедливость, демократическое управление и права человека.

Soros Fund Management и Фонд открытого общества не ответили на запрос CNN о комментарии.

В середине сентября газета Нью-Йорк Пост, принадлежащая Руперту Мёрдоку, сообщила, что FCC "ускорила" "приобретение Соросом радиостанций, которые охватывают более 165 миллионов американцев", подчеркивая "покупку более 200 радиостанций в 40 рынках всего за несколько недель до президентских выборов". Статья также утверждала, что этот шаг FCC представляет собой "первый в современной истории случай, когда такая сделка была одобрена полной комиссией без предварительного проведения процесса национальной безопасности".

Лицензии не были переданы Соросу, а новой версии Audacy после банкротства, которой Сорос будет основным акционером, а не владельцем, пояснил FCC. Описание этого шага как "кратчайшего пути" или "ускоренного процесса" также неверно, заявил представитель FCC, поскольку процедура передачи лицензий такая же, как та, которая использовалась в 2018 году для Cumulus Media и в 2019 году для iHeartMedia, среди других. Audacy является второй по величине радиокомпанией в США после iHeartMedia и перед Cumulus.

"Важно отличать, что это не Джордж Сорос покупает все эти радиостанции; это компания, с которой он связан", - сказал человек, знакомый с ситуацией, CNN, отметив, что Сорос "является значительным акционером этой компании", но "он не лично покупает эту компанию или эти радиостанции сам".

"Это стало довольно грязным", - сказал человек CNN, выразив озабоченность по поводу многочисленных "опасных ложных" утверждений о том, что FCC благоприятствует сделке из-за Сороса. Это "ложь", утверждать, что комиссия обходит свой обзор новым способом, добавил человек.

С апреля FCC защищается от обвинений в политике справа, когда республиканский представитель Чип Рой из Техаса опубликовал письмо, в котором утверждалось, что комиссия стремится "ускорить" "приобретение" Соросом компании.

"Эта сделка, которая затрагивает радиостанции, охватывающие миллионы слушателей по всей стране, включая 21-й избирательный округ Техаса, должна - по крайней мере - быть подвергнута тщательному рассмотрению FCC, чтобы убедиться, что американские радиостанции не подвергаются недопустимому влиянию", - написал Рой в своем письме.

В июле сенатор Тед Круз присоединился к хору консервативных голосов, призывающих к обзору, заявив, что "перехват" заслуживает полного голосования FCC.

Обычно отдел медиа FCC предоставляет временное освобождение от банкротства и проводит свой обзор впоследствии. Однако в августе председатель FCC Джессика Розенворел одобрила полное голосование комиссии.

"Из-за внимания председательница добавила дополнительный шаг здесь", - объяснил представитель FCC.

"Что касается Сороса, который добивается быстрого утверждения более 200 лицензий на радио?, один человек выразил свои thoughts в среду, назвав это движением левого, самоненавидящего еврея, стремящегося к доминированию на волнах. Это пахнет коммунизмом, и, похоже, вы поддерживаете этот шаг. Мы следим за вами".

"Сорос фактически действует как представитель Ротшильдов", - было сказано в другом комментарии во вторник.

Джордж Сорос и чиновник FCC, ускоряющий этот процесс, - это Джессика Розенворцель, оба из которых, как оказалось, евреи. Все больше и больше становится очевидным, что она продвигает это с бешеной скоростью, - добавил третий человек во вторник.

В ответ представитель FCC сообщил CNN, что теперь компания Audacy, возрожденная недавно, должна подать необходимые документы в FCC, чтобы заявить о правах собственности на станции, находящиеся под пристальным вниманием.

Audacy, группа, управляющая многочисленными онлайн-радиостанциями музыки, новостей и спорта, несет ответственность за это. Компания, начавшая свою деятельность как Entercom Communications в 1968 году, объединилась с CBS Radio в 2017 году, а в 2021 году была переименована в Audacy.

Эта история была обновлена, чтобы включить дополнительные детали и достижения.

Переход Audacy к частной компании может потенциально привлечь больше бизнес-инвестиций, так как частные компании часто имеют больше гибкости в принятии стратегических решений без надзора со стороны публичных акционеров.

После своего финансового роста Audacy может задуматься об расширении своей деловой активности, потенциально приобретая или объединяясь с другими компаниями в области аудио, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

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