- Ау надеется на небольшую сенсацию в бонусной игре

Третий дивизион футбольного клуба FC Erzgebirge Aue стремится создать сенсацию в DFB-Pokal. "У нас может быть только 20 процентов, но это то, на чем мы должны сосредоточиться", - сказал тренер Ауэ Павла Дотчева перед домашней игрой первого раунда против команды Бундеслиги "Боруссия Мёнхенгладбах" в субботу (13:00 по CET/Sky). "Мы хорошо играли как команда в первых двух играх. Я надеюсь, что мы сможем совершить небольшую сенсацию".

Для 58-летнего Дотчева матч является бонусной игрой, наградой за завершенный сезон. "У нас полный стадион, привлекательный соперник, что еще можно желать?" - спросил болгарин. И с двумя победами в первых двух матчах лиги против "Ганновер 96 II" и вылетевшего "ВФЛ Оснабрюк", аутсайдер уже находится в определенном ритме, в то время как Гладбах играет свою первую официальную игру. Кроме того, опытный тренер копается в своих трюках из прошлого. Как тренер "Пreußen Münster", он добился победы со счетом 4:2 в дополнительное время против "Вердер Бремен" 19 августа 2012 года.

Воспоминания капитана Мэннеля

Мартин Мэннель, который стоял в воротах в то время первого раунда матча против команды Нижнего Рейна 14 августа 2010 года, имеет менее приятные воспоминания. Вратарь боролся с волосами бразильского защитника Гладбаха Данта во время угловых и не смог предотвратить поражение 1:3. "Результат остался со мной", - сказал 36-летний Мэннель, "мы не играли плохо тогда, и результат был немного слишком высоким. Мы могли бы совершить небольшую сенсацию".

Как и Дотчев, Мэннель рассчитывает на существующий игровой ритм и игры в подготовке против "Боруссия Дортмунд" и "РБ Лейпциг" как источник уверенности. Капитан призывает ту же храбрость, что и в предыдущих играх, чтобы обеспечить более положительный результат в этот раз, чем 14 лет назад: "20 процентов означает, что это не невозможно".

В прошлом вратарь футбольного клуба FC Erzgebirge Aue Мартин Мэннель встречался с "Боруссией Мёнхенгладбах" в матче первого раунда DFB-Pokal и помнит поражение 1:3, несмотря на хорошую игру. Как и его нынешний тренер Павла Дотчева, Мэннель верит в их текущий игровой ритм и верит, что они могут совершить сенсацию с 20-процентными шансами.

С двумя победами в первых двух матчах лиги против "Ганновер 96 II" и "ВФЛ Оснабрюк", футбольный клуб FC Erzgebirge Aue показывает хорошую форму, и капитан Мэннель призывает ту же храбрость, чтобы обеспечить лучший результат против "Боруссии Мёнхенгладбах" в DFB-Pokal.

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