Атомная электростанция Трэй-Майл-Айленд возобновляет работу и передает свою электроэнергию Майкрософт

Энергетическая компания Constellation Energy объявила в пятницу, что их реактор Unit 1, который был остановлен пять лет назад, должен вернуться в сеть в 2028 году, при условии одобрения Комиссией по ядерному регулированию. Техгигант Microsoft согласился купить вырабатываемую этим реактором углеродную энергию для питания своих центров данных и помощи в операциях искусственного интеллекта.

Подробности финансовой части 20-летнего контракта, который Constellation назвал крупнейшим когда-либо заключенным, не раскрываются.

Президент Constellation Джо Домингес сказал в заявлении для прессы: "Для питания отраслей, жизненно важных для глобальной экономической и технологической конкурентоспособности нашей страны, таких как центры данных, требуется избыток энергии, которая является углеродной и надежно работает 24/7. Атомные электростанции - единственный источник энергии, способный выполнить это обязательство".

Активно продвигаются идеи о ядерной энергии как источнике нулевого выброса углерода и надежного базового источника энергии. Одно из значительных преимуществ ядерной энергии заключается в том, что она может работать круглосуточно, в отличие от возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Однако ядерная энергия десятилетиями подвергалась критике со стороны экологических групп из-за проблем с обращением с отходами. В Соединенных Штатах до сих пор не создано постоянного хранилища для ядерных отходов, и они хранятся на более чем 70 действующих и недействующих электростанциях по всей стране.

Восстановление Unit 1, по данным Constellation, создаст более 3400 прямых и косвенных рабочих мест и добавит более 800 мегаватт электроэнергии в сеть. Кроме того, ожидается, что оно внесет примерно 16 миллиардов долларов в ВВП Пенсильвании, где находится электростанция.

Акции Constellation (CEG) выросли на 7% на премаркете.

Три Мили вблизи Харрисбурга известна тем, что на ней произошла самая серьезная авария на коммерческой атомной электростанции в истории США, когда один из ее реакторов частично расплавился. Прилегающий реактор Unit 2 остается остановленным с 1979 года после этого инцидента.

Поскольку компании высоких технологий требуют все больше источников энергии для поддержки своих операций ИИ и достижения амбициозных климатических целей, спрос на энергию, как ожидается, существенно вырастет.

Этот шаг также поддерживается законопроектом о климате президента Джо Байдена, который включает миллиарды долларов в виде налоговых кредитов для стимулирования чистой генерации энергии из ядерной, ветровой, солнечной и чистого водорода. Администрация Байдена и Конгресс также выделили миллиарды долларов для предотвращения преждевременного закрытия электростанций, запланированных к закрытию.

"Это соглашение является значительным достижением в усилиях Microsoft по декарбонизации сети в соответствии с нашим обязательством достичь углеродной отрицательности", - отметил в заявлении для прессы Бобби Холлис, вице-президент Microsoft по энергетике.

- В отчете также участвовал Элла Нилсен из CNN

Компания Constellation Energy будет продавать свою углеродную энергию гиганту технологий Microsoft, помогая питанию их центров данных и операций ИИ. Этот масштабный 20-летний контракт, известный как крупнейший когда-либо заключенный Constellation, существенно укрепит сектор бизнеса, создавая многочисленные рабочие места и положительно влияя на экономику Пенсильвании.

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