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Ассоциация призывает больше городов охотников

 and  Melissa Williams
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Медведь неразборчив в пище. Как всеядное животное, он иногда ест птичий корм.
Медведь неразборчив в пище. Как всеядное животное, он иногда ест птичий корм.

- Ассоциация призывает больше городов охотников

Больше охотников на городских территориях, вознаграждение и субсидии на использование американской норки: охотники Тюрингии требуют большей политической поддержки для контроля над растущим распространением этих всеядных млекопитающих.

"Улов и мониторинг дикой природы говорят ясную историю", - заявляет Сильвио Андерс, ответственный за природоохрану в Тюрингском охотничьем союзе. Оценки говорят о том, что в Германии уже более 1,3 миллиона американских норок, которые были завезены из Северной Америки.

Точных цифр для Тюрингии нет, но Министерство сельского хозяйства также ссылается на улов союза в ответ на парламентский запрос. В 2014/15 году было убито 10 100 американских норок, а предварительный результат для 2023/24 года составляет около 13 000. В охотничьем сезоне 2020/21 было убито около 13 400 животных.

Проблематично для других видов

Американские норки так хорошо распространились здесь потому, что у них нет естественных врагов, согласно охотничьему союзу. Вместо этого они могут создавать проблемы для других видов, которые считаются местными и даже находящимися под угрозой исчезновения.

Они могут занимать гнезда птиц и грабить яйца. По словам организации по охране природы Nabu, американские норки не только едят яйца, но и мелкую рыбу, раков, лягушек, а также птиц и мышей. Они также потребляют фрукты и орехи и могут распространять патогенные агенты, опасные для других животных.

Американские норки все чаще встречаются в городах. "У них там мало проблем и много пищи в нашем мусоре", - говорит Андерс. Больше городских охотников и финансовая поддержка для покупки живоловок могли бы помочь.

Бургеры из американской норки не так просты

Если охотник убивает американскую норку, он может продать шкурку, заказать таксидермию или заплатить экспертам за утилизацию тела. "Самым устойчивым, конечно, было бы использовать мясо", - говорит Андерс. Однако это также вопрос затрат, так как потенциальное мясо американской норки должно быть проверено на специальных паразитов, что требует дополнительных затрат и усилий.

Финансовая поддержка для этого не планируется, согласно ответу министерства на небольшой запрос. Тем не менее, министерство также подчеркивает, что использование мяса является разумным: "С точки зрения правительства земли, желательно добиться максимально эффективного использования убитых животных для получения ресурсов (прежде всего как пища), если ничего не мешает (например, непригодность для потребления из-за заболевания или заражения паразитами)."

Охота на американских норок не обязательно лучшее решение

Однако есть и критика охоты на американских норок. Nabu указывает, что охота на этих животных не обязательно приведет к устойчивому сокращению популяции, так как норки могут компенсировать потери более интенсивным размножением. Однако защитники природы также признают, что эти пушные звери могут оказывать локальное негативное воздействие на местную фауну.

Другие виды в экосистеме могут страдать из-за присутствия американских норок, так как они могут занимать гнезда птиц, грабить яйца и потреблять мелкую рыбу, раков, лягушек, птиц и мышей. Кроме того, увеличение числа городских охотников и финансовая поддержка для покупки живоловок могли бы помочь контролировать популяцию американских норок и минимизировать их воздействие на местные виды.

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