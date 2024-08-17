- Ассоциация, представляющая строительный сектор, поддерживает использование 3D-печати в строительном секторе.

Строительный сектор находится под увеличенным финансовым давлением. По данным Ассоциации строительной промышленности Восточной Германии, тенденция к снижению числа новых строительных проектов продолжается. Кроме того, в первом квартале этого года количество банкротств резко возросло. Сектор ждет более простое и бюджетное строительство жилья.

Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства Германии позволяет архитекторам и строителям вести переговоры о менее строгих строительных нормах. Роберт Момберг, генеральный директор Ассоциации строительной промышленности Восточной Германии, заявил об этом в Потсдаме, сказав: "Это значительный стимул для отрасли". Он добавил, что тип здания E предлагает ценную гибкость в процессе строительства.

E представляет собой простоту или эксперимент. Ассоциации жильцов выразили обеспокоенность тем, что здания строятся с избыточными стандартами из-за опасений правовых последствий. Ассоциация также выступает за кампанию по снижению бюрократии.

Нехватка 3D-принтеров в жилищном строительстве

Вероятно ли, что 3D-печать, используемая в США для строительства целых зданий, сыграет роль в Германии в будущем? Ассоциация строительной промышленности Восточной Германии положительно относится к идее цифрового строительства жилья.

Момберг сказал: "Развитие 3D-печати как метода строительства в целом заслуживает похвалы, но оно не заменит полностью традиционные методы строительства". Различные строительные нормы в федеральных землях могут помешать широкому распространению.

Министр труда Германии Хубертус Хайль (СДПГ) выразил поддержку крупномасштабной 3D-печати жилья в Германии во время поездки в США в июле, сказав: "Именно то, что нам нужно в Германии".

Снижение утверждений проектов

Строительный сектор жилищного строительства не показывает признаков улучшения. Строительные затраты возросли настолько, что многие жилищные кооперативы и муниципальные корпорации отложили новые проекты.

Общий объем новых заказов в Восточной Германии с января по май 2024 года номинально снизился на 0,9% до 7,53 миллиарда евро. Момберг прокомментировал: "Это указывает на то, что мы немного не дотянули до значения предыдущего года (7,6 миллиарда евро)". Значительные спады в строительном секторе также наблюдались, но на момент составления отчета не были доступны полугодовые цифры.

Строительный сектор: банкротства вызывают беспокойство

Согласно данным ассоциации, с 2020 года число банкротств в строительном секторе в новых федеральных землях постоянно растет. В 2023 году оно достигло самого высокого уровня за пять лет - 255 случаев. Самое тревожное - это 27,6-процентный рост банкротств в новых федеральных землях в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом, составивший 74 случая. "Постоянный рост банкротств с 2021 года свидетельствует о значительном экономическом давлении, которое испытывает отрасль".

Ассоциация строительной промышленности Восточной Германии представляет интересы примерно 260 строительных компаний, которые занимаются строительством в Берлине, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт иemploys around 20,000 people.

В Германии ожидается значительное снижение числа квартир, которые можно построить в предстоящие годы по сравнению с недавними годами. Институт Ifo в Мюнхене прогнозирует дальнейшее падение отрасли. К 2026 году эксперты прогнозируют всего 175 000 новых квартир. Это будет снижение более чем на 40% по сравнению с почти 300 000 квартир, построенных в 2022 году.

Решение правительства Германии разрешить более мягкие строительные нормы в определенных областях может принести некоторое облегчение для находящегося в трудном положении строительного сектора в Германии. Однако широкое распространение 3D-печати в жилищном строительстве в Германии все еще может быть сложной задачей из-за различий в строительных нормах в федеральных землях.

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