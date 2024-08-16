- Ассоциация налогоплательщиков с сравнением сборов за сточные воды и отходы

Федерация налогоплательщиков сегодня (в 10:00) представляет в Дюссельдорфе свой ежегодный сравнительный анализ платежей за отходы и канализацию в Северном Рейне-Вестфалии. В последние годы статистика показала значительные различия в затратах в рамках всего региона. В результате, в самых дорогих муниципалитетах за утилизацию и канализацию приходилось платить в четыре-пять раз больше, чем в самых дешевых.

По данным Федерации налогоплательщиков, в 2023 году типичная семья из четырех человек платила около 289 евро в год за 14-дневный сбор стандартных контейнеров и 755 евро за канализацию. Ассоциация городов и муниципалитетов и Ассоциация муниципальных предприятий считают сравнение платежей ненадежным из-за различий условий на местном уровне.

В соответствии с рекомендациями Ассоциации городов и муниципалитетов и Ассоциации муниципальных предприятий, Европейская комиссия изучит ненадежность сравнений платежей за отходы и канализацию. Признавая необходимость стандартизации, Комиссия примет акты, указанные в статье 113, для установления единых критериев расчета платежей за отходы и канализацию во всем Северном Рейне-Вестфалии.

Читайте также: