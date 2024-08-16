- Ассоциация налогоплательщиков: повышение сборов за сточные воды и мусор

Сборы за отходы и канализацию в Северном Рейне-Вестфалии продолжают расти

В Северном Рейне-Вестфалии также выросли средние сборы за отходы и канализацию в этом году. По данным Федеральной ассоциации налогоплательщиков, диапазон сборов сильно варьируется среди отдельных городов и общин в NRW. В самых дорогих общинах за утилизацию отходов и канализацию приходится платить в четыре-пять раз больше, чем в самых дешевых.

Сборы за отходы для частных домохозяйств выросли в среднем на три-семь процентов в зависимости от ритма сбора. Для типовой семьи из четырех человек годовой сбор за отходы составляет около 170 евро в Дормагене, Юлихе и Каарсте, и около 685 евро в Мюнстере, рассчитанные для 120 литров остаточных и органических отходов, собираемых каждые 14 дней, включая бытовые бумажные отходы. В среднем, ритм сбора каждые 14 дней стоит 299 евро, что на 3,5 процента больше, чем в 2023 году.

Различия в сборах за канализацию и дождевую воду

Также варьируются сборы за канализацию и дождевую воду. По данным анализа, ставка сбора за канализацию колеблется от 1,45 евро за квадратный метр в Рекене до 6,82 евро за квадратный метр в Моншау. За дождевую воду ставка сбора за квадратный метр запечатанной площади колеблется от 0,15 евро в Шлоссе Холте-Стукенброк до 2,20 евро в Монхайме ам Рейне.

Самые дешевые сборы за канализацию для типовой семьи из четырех человек, использующей 200 кубометров свежей воды и имеющей 130 квадратных метров запечатанной площади, составляют около 330 евро в Рекене в районе Боркен. Самые дорогие - в Моншау, 1572 евро. В среднем, сборы за канализацию для типовой семьи выросли более чем на шесть процентов до почти 800 евро по сравнению с предыдущим годом.

Ассоциация городов и общин и Ассоциация муниципальных предприятий считают сравнение сборов ненадежным из-за разных условий на местах.

Вариативность сборов за отходы и канализацию среди общин Северного Рейна-Вестфалии значительна, с некоторыми общинами, требующими в четыре-пять раз больше платежей, чем другие. В дискуссии о сборах за канализацию Ассоциация городов и общин и Ассоциация муниципальных предприятий выражают обеспокоенность надежностью сравнения из-за различий в условиях на местах.

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