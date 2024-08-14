- Ассоциация фермеров призывает к вакцинации против голубого языка

Болезнь синего языка зарегистрирована в Бранденбурге, что побудило ассоциацию фермеров штата призвать фермеров вакцинировать свой скот. Кровососущие кусающие мошки, известные как гнусы, в основном заражают овец и крупный рогатый скот.

"Мы надеемся, что это не распространится дальше, но реально мы ожидаем больше случаев", - сказал представитель ассоциации фермеров Бранденбурга. Было бы хорошо, если бы как можно больше животных были вакцинированы. Кроме того, животных в хлевах можно защитить от мошек с помощью сетей.

В понедельник был подтвержден первый случай вспышки вируса синего языка серотипа 3 в стаде крупного рогатого скота в районе Потсдам-Миттельмарк. Пострадали два теленка. Люди не могут заразиться. Мясо и молоко от пораженных животных можно потреблять без опасений.

Кровососущие насекомые активны в качестве переносчиков вируса главным образом с мая по октябрь. По сравнению с крупным рогатым скотом симптомы у овец гораздо более тяжелые. Заболевание часто заканчивается смертью, как сообщает Министерство здравоохранения и защиты прав потребителей. Они также настоятельно рекомендуют вакцинацию.

Пострадавшие овцы могут страдать от потери аппетита, апатии и лихорадки. Иногда также видна синяя окраска языка. У молочных коров основным симптомом является снижение продуктивности молока, согласно министерству.

До осени 2023 года Германия официально была свободна от заболевания. В июле сообщалось о быстром увеличении случаев у стад крупного рогатого скота и овец в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии.

Новый совет от Министерства здравоохранения и защиты прав потребителей совпадает с советом Национальной ассоциации фермеров, призывая к бдительности и широкой вакцинации скота. Если ресурсы позволяют, можно также принять защитные меры, такие как использование сетей в хлевах, для защиты животных от мошек.

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