- Ассоциация аэропортов: Перебои - это "преступный шантаж"

Ассоциация аэропортов ADV призывает к решительной реакции в связи с недавними действиями группы "Последнее поколение" в нескольких немецких аэропортах. "Это скоординированный акт криминального шантажа", - заявил генеральный директор ADV Ральф Бейзель. "Это не мирный протест, и не о якобы более высоких целях. Это злонамеренные помехи авиации и права каждого путешественника, который не может вовремя сесть на свой рейс".

ADV: Ужесточить закон об авиационной безопасности "немедленно"

Бейзель описал действия как "преступления", которые должны быть "консистентно наказаны" судебной системой. Он призвал к тому, чтобы решение немецкого кабинета министров о ужесточении закона об авиационной безопасности было "немедленно" принято бундестагом. Правительство Германии планирует предотвратить радикальных климатических активистов и других нарушителей с помощью запланированной реформы.

Ядро реформы - новая статья, которая делает преступлением преднамеренное и необоснованное проникновение в ограниченные зоны, такие как взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, если это угрожает безопасности гражданской авиации.

На прошлой неделе ADV предложила диалог климатическим активистам. В открытом письме она заявила: "Неоспоримо, что изменение климата является одной из величайших проблем нашего времени. Криминальные блокировки аэропортов не способствуют решению проблемы". Группа "Последнее поколение" приняла предложение в Твиттере.

Комиссия поддержала призыв Бейзеля к немедленному принятию решения правительства Германии об ужесточении закона об авиационной безопасности. Комиссия подчеркнула важность консистентного наказания за преступления, которые нарушают авиацию и права путешественников.

Читайте также: