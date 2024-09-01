Артиллерийское нападение на Харьков обостряется, число раненых поднимается до 47

19:47 После массированного российского авиационного удара по Харькову число раненых продолжает расти. Согласно данным украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram, 47 человек получили ранения, в том числе 7 детей. В результате удара пострадали различные гражданские объекты, в том числе торговый центр, что подтверждается фотографиями из новостных агентств.

21:52 Авиакатастрофа на украинском университете унесла жизни двух человек Два человека погибли в результате крушения вертолета на Ивано-Франковском национальном авиационном университете в Харькове. Государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что Ми-2 вертолет проходил обучение. Страница университета в Facebook сообщает об этом, как сообщает Ukrinform. "Наш университет испытывает невосполнимую утрату - погибли оба члена экипажа", - говорится в сообщении на Facebook. На место происшествия выехали следователи, эксперты и представители Министерства обороны. Причины аварии пока неизвестны.

21:06 Отключения электроэнергии в Украине из-за российских атак на энергосистему Украина испытает множественные отключения электроэнергии в понедельник в результате масштабных российских атак на инфраструктуру страны, сообщает Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Обеспечение жизненно важной инфраструктуры не будет затронуто. Однако Ukrenergo предупреждает, что диапазон ограничений может меняться.

20:24 Зеленский о нападениях на территорию России: "Террористическое государство должно почувствовать вес войны" В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский комментирует недавние нападения на российскую территорию. "Террористическое государство должно почувствовать реальность войны", - пишет он. Он считает, что дальнобойные возможности "ключ к окончанию войны", и его страна продолжает работать над тем, чтобы как можно больше российских военных объектов, объектов логистики и критически важных объектов военной промышленности попали в радиус действия украинского оружия. Зеленский выразил благодарность всем, кто участвует в разработке и производстве украинских беспилотников.

20:01 Большинство опрошенных поляков поддерживают сбивание российских дронов в польском воздушном пространстве Согласно опросу, опубликованному в польской газете "Rzeczpospolita", подавляющее большинство поляков поддерживают сбивание российских дронов, вторгающихся в польское воздушное пространство во время авиаударов по Украине, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Опрос был проведен после неизвестного авиационного объекта, предположительно, Shahed-дрона, который пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. На следующий день бригадный генерал Томш Древеняк сообщил радио RMF24, что Россия, возможно, тестировала систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

19:34 Швейцарские эксперты по безопасности предлагают пересмотреть политику нейтралитета Группа экспертов швейцарского правительства рекомендует пересмотреть политику нейтралитета страны, чтобы усилить военное сотрудничество с НАТО и Европейским союзом. Отчет, полученный "Politico", предлагает этот шаг в ответ на растущие вопросы безопасности после вторжения России в Украину. Рабочая группа Министерства обороны Швейцарии также отмечает, что Швейцария сталкивается с растущим давлением для уточнения своей нейтральной позиции tanto внутри страны, как и за рубежом. Политика нейтралитета берет начало с 1515 года. Группа возглавляется Вольфгангом Ишingerом, бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности.

18:58 Более 90 столкновений с российскими силами со стороны украинских войск С рассвета произошло 91 столкновение между украинскими и российскими войсками. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины и описывает ситуацию как сложную. "Наши силы обороны прилагают все усилия, чтобы сорвать планы российского агрессора и уничтожить его личный состав и военную технику", - говорится в сообщении.

18:22 Командир украинских войск: потери России в августе составили около 36 810 soldiers Потери российской армии в Украине в августе составили почти 36 810 soldiers, согласно данным командующего сухопутными войсками Украины Алексея Павлюка, как сообщает Ukrinform. По его словам, украинские войска также уничтожили значительное количество вражеского оружия и военной техники в прошлом месяце: Россия потеряла 193 танка, 557 бронированных боевых машин, 1517 артиллерийских систем, 44 реактивных установки, 33 системы ПВО, более 2000 автомобилей и 278 специальных подразделений. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва по-прежнему молчит о своих потерях в Украине.

17:44 Российские наземные войска усиливают наступление на Покровск Российские наземные войска постепенно продвигаются к городу Покровск в восточной Украине, согласно отчету британских экспертов по разведке. "Российские наземные войска, вероятно, находятся в 10 километрах от периметра города", - говорится в сообщении. Эксперты прогнозируют, что наступление замедлится, когда наземные войска столкнутся с городскими районами вокруг города. Покровск служит важным логистическим центром для украинских войск. "Если он будет захвачен, это, скорее всего, продлит существующие маршруты поставок и еще больше осложнит ситуацию для украинских сил", - заключает отчет. Министерство обороны Великобритании ежедневно сообщает информацию о ходе войны на основе разведданных с момента вторжения России в Украину.

16:43 Российская армия добилась успехов в Донбассе Российские силы сообщают о продвижении вперед в восточном украинском районе Donetsk. Министерство обороны России объявило о захвате города Выхыно в северной части Донбасса, недалеко от украинского города Сиверск. Украинские военные официальные лица сообщают о девяти российских атаках на этом фронте с прошлого дня, в том числе в Выхыно, но заявляют, что они были отбиты. Ни одна из этих заявок пока не была независимо подтверждена. Россия также сообщает о прогрессе в своем основном направлении наступления на украинский город Покровск.

16:20 Заместитель министра иностранных дел России: ядерная политика будет пересмотрена из-за "агрессивного поведения" западных союзниковИсточники сообщают, что российское правительство продолжает продвигать ранее объявленную пересмотр ядерной политики. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил государственному новостному агентству ТАСС, что процесс находится в активной фазе и есть четкое намерение внести изменения. Это решение связано с "агрессивным поведением" их западных оппонентов в связи с конфликтом на Украине, заявил Рябков. Представитель Кремля Дмитрий Песков упомянул в интервью, что Запад "переходит границы" и Россия примет меры для защиты своих интересов. США и их союзники называют этот шаг актом агрессии со стороны России, в то время как поддерживают Украину в ее усилиях по обороне. Текущая ядерная политика России позволяет использовать ядерное оружие, если угрожает суверенитету или территориальной целостности страны.

15:54 Число жертв в Харькове возросло после удара РоссииЧисло жертв в Харькове достигло 41 после ракетного удара России. Пять детей среди раненых, как сообщает государственное новостное агентство Украины Укринформ, ссылаясь на региональную военную администрацию. Российские военные силы, якобы, ударили по Харькову ракетами, что привело к примерно десяти взрывам. Пострадали несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр.

15:21 Зеленский призывает Запад поддержать удары глубже на территории РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада разрешения использовать западное оружие для ударов глубоко на территории России после недавних ракетных ударов. В посте в Телеграм он объясняет, что дополнительная поддержка необходима для полной защиты и защиты украинских городов. В том числе разрешение на дальние удары по российским ракетным пусковым установкам, уничтожение российской военной логистики и совместные запуски ракет и дронов. Зеленский подчеркивает, что Россия за минувшую неделю выпустила 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины.

15:03 ВВС Украины сбили восемь из одиннадцати Shahed-дроновВВС Украины заявляют, что сбили 24 российских дрона. Российские силы запустили баллистическую ракету типа "Искандер-М" из Курской области и 11 Shahed-131/136 дронов из Крыма в направлении украинских целей. По данным ВВС Украины, восемь дронов были успешно сбиты. Основными целями были украинские регионы Миколаев и Суммы.

14:45 Харьков пострадал от нового удара России, 28 раненыхПосле ударов российских ВВС город Харьков на северо-востоке Украины пострадал еще больше. По данным местных властей, ракетный удар привел к 28 ранениям. Среди них шестилетний ребенок, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов также подтвердил инцидент. После недавних атак Харьков пострадал от многочисленных жертв.

14:29 Страны ЕС импортируют больше газа из России, чем из СШАВпервые за почти два года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США за квартал. Данные от брюссельской консалтинговой компании Bruegel показывают, что страны ЕС импортировали примерно 12,7 миллиарда кубометров из России и 12,3 миллиарда из США между апрелем и июнем. Хотя российские поставки немного снизились по сравнению с первым кварталом 2024 года, американские импорты резко сократились. Мир освещает это развитие. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, с 23,9 миллиардами кубометров во втором квартале. Перед своим вторжением на Украину в 2022 году Россия занимала это положение, но многие страны ЕС сократили импорт газа из страны после этого. Германия больше не импортирует газ из России, согласно данным немецкого статистического офиса. Россия сейчас занимает второе место в списке поставщиков, ненамного опережая США. В данных не указаны страны-получатели.

13:36 Москва считает США участником конфликтаСоединенные Штаты перешли на роль участника конфликта из-за поставок оружия на Украину, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. В результате отношения между Москвой и Вашингтоном достигли уровня ухудшения, невиданного со времен холодной войны. Несмотря на свои заявления, Песков заявляет, что Россия не имеет предпочтений в президентских выборах США между Дональдом Трампом и демократическим кандидатом Камалой Харрис. Украина получает военную помощь от многих западных стран, но помощь незначительно меняет ход войны в ее пользу. Все российские запросы о перемирии в конечном итоге сводятся к сдаче Украины.

13:19 Восток Украины: две деревни захвачены российскими войскамиРоссийские войска, якобы, захватили два села на востоке Украины, как сообщает министерство обороны России. Государственные российские новостные агентства сообщают, что Пыче и Вугледар находятся под контролем России, ссылаясь на министерство. Подтверждения этих утверждений на поле боя невозможно. Российские войска уже некоторое время продвигаются на восточном фронте, регулярно объявляя о территориальных захватах.

12:48 Украина: российские войска атакуют конвой с зерномРоссийские солдаты, якобы, атаковали конвой с зерном, направляющийся из Сумы в Харьков, как сообщают украинские источники. Водитель одного из грузовиков был убит, другой загорелся, и 20 других были повреждены. Сначала ВВС Украины предположили, что целью были логистические объекты в сельскохозяйственном секторе.

12:15 Регион Тверь: Электроснабжение Безопасно Несмотря на Украинские АтакиГубернатор Тверской области Игорь Руденя заявляет, что поставки электроэнергии и газа в регион не прерывались несмотря на украинские атаки с использованием беспилотников. Повреждения были зафиксированы в Тверской области, расположенной северо-западнее Москвы, но инфраструктура не была серьезно повреждена.

11:50 Туризм Во Время Войны в Украине

В разгар войны в Украине стали доступны экскурсии по бывшим полям сражений. До начала конфликта Дмитрий Никифоров работал юристом, но теперь он организует туры в Киеве и его окрестностях, в том числе в Буче и Ирпине. Несмотря на риски, связанные с продолжающейся войной, эти туры мотивированы желанием приключений и стремлением лично столкнуться с жестокими реалиями конфликта.

11:22 Зеленский: Россия Запустила Более 1100 НаправленныхBomb в Украине За НеделюПрезидент Украины Владимир Зеленский обосновал ответ украинцев на российскую террор с использованием всех необходимых средств для его предотвращения. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, примерно 780 направленных бомб и примерно 400 беспилотных летательных аппаратов в Украине.

11:04 Область Суммы: Один Погиб, Четыре Ранены

Гражданин погиб и четверо других были ранены в результате артиллерийского обстрела российских сил в Сумской области восточной Украины, согласно украинским отчетам. Российские силы провели 18 атак на приграничные районы и поселения в Сумской области ночью и утром, что привело к 47 взрывам.

10:28 Сложная Ситуация на Восточном Фронте для Украинских Войск

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сирский признал сложную ситуацию на восточном фронте. Он заверил, что принимаются немедленные решения для решения текущего конфликта в направлении главного удара противника. На этой неделе он провел время возле города Покровск, где происходили интенсивные бои. Сирский не уточнил точное местонахождение российского наступления, но он и президент Владимир Зеленский заявили, что российские силы целенаправленно атаковали стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

09:59 ИСВ: Российским Силам Не Хватает Личного Сотрудника и ОборудованияПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска не могут работать на полную силу в Украине из-за нехватки личного состава и оборудования. Это, как считается, вызвано неэффективными политиками российского правительства. ИСВ ссылается на отчет мобилизованного российского солдата и военного блогера, который заявил, что российское правительство не установило эффективную систему мобилизации для замены потерянного персонала и пополнения резервов.

09:21 Генеральный Штаб Украины Обнародовал ПотериRussiansГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно их отчету, Россия понесла примерно 616 300 потерь личного состава с 24 февраля 2022 года, в среднем 1340 в день. Отчет из Киева также указывает на то, что с начала крупномасштабного наступления были уничтожены 10 танков, 22 артиллерийские системы и 36 дронов. С начала атаки Россия, по данным Украины, потеряла 8592 танка, 17636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14507 дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки дают более низкие цифры, но они, скорее всего, занижены.

09:00 Россия: Уничтожено 158 Украинских Дронов

Системы ПВО России уничтожили в общей сложности 158 украинских дронов, как сообщило Министерство обороны России в Москве (см. записи 07:03 и 03:45). Украинская армия провела широкомасштабную атаку дронов, в основном затрагивающую Москву и Тверь, граничащую с ней на севере.

08:32 Закулисный Шум:Russians Делают Прогресс в Области DonetskЭксперты группы "Закулисный Шум", имеющие связи с украинской армией, сообщают, что российские силы делают прогресс в восточной украинской области Donetsk.Russians захватили Парсковидживку в Donetsk и вошли в три других поселения: Константиновка, Гродовка и Галыцыновка.

08:01 Мэр Говорит: Пожар на Нефтеперерабатывающем Заводе в Москве После АтакиНа нефтеперерабатывающем заводе в Москве начался пожар, как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Это произошло после атаки украинских дронов. В настоящее время нет дальнейшей информации.

07:28 Призрачные Города: Украинская Пограничная Область Стает Всеmore ПустойВ течение последних лет войну можно почувствовать почти во всех частях пограничной зоны между Россией и Украиной. Хотя украинская армия может успешно продвигаться прямо за российской границей, на украинской стороне почти не осталось населенных сел.

07:03 Россия: Отбиты Крупные Атаки Дронов, Сообщает Свои ОтчетыРоссия сообщает, что отразила "крупные" атаки дронов на западной части России и атаку на столицу, Москву, согласно своим отчетам. "Наши силы отражают массированную атаку дронов на территории Брянской области", - заявил губернатор региона, граничащего с Украиной, Александр Богомаз в Telegram. Более 26 дронов (см. запись 03:45) якобы были "опознаны и уничтожены" российской армией.

06:23 Россия: Еще один удар беспилотника по электростанцииГлава района Каширский Михаил Шувалов сообщил в Telegram, что электростанция в Каширском районе Московской области была атакована украинскими беспилотниками. По его словам, никто не пострадал, ничего не было разрушено, и не возникло пожара. Ранее сообщалось об атаках на электростанцию Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы.

05:40 Грохот возле российской электростанции в ТвериПо сообщениям различных российских Telegram-каналов, вблизи электростанции Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы слышны громкие взрывы. Электростанция является одним из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России. Ранее губернатор региона сообщал о разрушении пяти беспилотников, запущенных из Украины. Пострадавших нет. На месте работают службы экстренной помощи.

04:54 Цемак: Германия должна больше слушать ПольшуПолитик ХДС Пауль Цемак призывает немецкое правительство проявить больше решимости в укреплении отношений с Польшей. "Сегодня не мощная Германия вызывает страх у поляков - слабая", - сказал председатель немецко-польской парламентской группы порталу web.de. Польша считает, что не получает достаточного внимания от Германии, особенно в области обороны. "Германия в прошлом ошибалась и согласилась на более сильную поддержку Украины только под давлением соседних государств", - сказал он.

03:45 Россия: Сбито больше беспилотниковПо данным российских официальных лиц, российская ПВО сбила не менее пяти беспилотников над Москвой. 26 беспилотников якобы были сбиты над пограничным регионом Брянск на юго-западе России, более десяти над Воронежской областью, а также над Курской, Липецкой, Рязанской и Тульской областями. Об этом объявили губернаторы пострадавших регионов в Telegram. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии ущерба или жертв.

02:39 Россия: Атака беспилотника на Москву отбитаМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО уничтожила беспилотник, направляющийся к Москве. Первоначальная информация указывает на отсутствие жертв и ущерба в результате атаки беспилотника.

01:39 Нидерланды передадут Киеву 28 амфибийных бронетранспортеровНидерланды передадут Украине 28 амфибийных бронетранспортеров типа Viking Bandvagn S10. Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на платформе X. По словам Брекельманса, голландский морской корпус обучает украинских солдат управлению этими машинами. Viking Bandvagn S10 на резиновых гусеницах весит около 11 тонн и может передвигаться по любым поверхностям, в том числе по воде. "Украина срочно нуждается в нашей помощи в борьбе против российского агрессора. Наша поддержка Украины продолжает сдерживать Россию", - написал министр. Он не уточнил дату поставки.

00:35 Бывший американский генерал критикует политику Байдена в отношении УкраиныБывший американский генерал Бен Ходжес критикует политику Запада по запрету Украине атаковать Россию. Запад не имеет "ясной цели", сказал Ходжес на форуме Globsec в Праге, как сообщает "Киевский независимый". Недавнее проникновение Киева в российский регион Курск усилило давление на отмену запрета, но Белый дом не изменил свою позицию, несмотря на поддержку некоторых американских политиков требований Киева. "Эта ужасная политика, которая на самом деле лучше защищает российские аэродромы, чем украинских граждан, отражает тот факт, что у нас нет ясной цели", - сказал Ходжес. По словам бывшего американского командующего, администрация Байдена проваливает "самую важную задачу - определение того, чего мы хотим достичь".

11:25 Зеленский выступает за разрешение на удары по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский усиливает усилия по получению разрешения на удары по России. "Избавление украинского неба от российских крылатых ракет - это важный шаг, чтобы убедить Россию прекратить войну и пойти на справедливый мир", - сказал он в своем вечернем видеообращении. "Нам нужны средства для эффективной и полной защиты Украины и ее граждан. Мы нуждаемся и в разрешении на дальнобойные возможности, и в дальнобойных ракетах и ​​снарядах". Не вдаваясь в подробности, он сказал, что его делегаты передали все необходимые детали союзникам Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американскому телеканалу CNN, что они продемонстрировали партнерам, что российские аэродромы, используемые для attaque украинских городов, находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия.

20:15 Эстония и Латвия празднуют 30-летие вывода российских войскЭстония и Латвия отметили 30-летие вывода российских войск из двух балтийских стран торжественными мероприятиями. Более чем через полвека после оккупации советской Красной армией, последние российские войска покинули нынешние члены ЕС и НАТО в ночь на 31 августа 1994 года. В Таллине и Риге президенты Алар Карис (Эстония) и Эгарс Ринкевичс (Латвия) почтили символическое, политическое и юридическое значение событий, произошедших три десятилетия назад. Без вывода войск ни настоящая независимость, ни путь к членству в ЕС и НАТО в 2004 году были бы невозможны, подчеркнули два лидера на встречах с теми, кто участвовал в переговорах по выводу войск с Россией. Сегодня балтийские страны стоят среди самых решительных сторонников Украины в ее оборонительной борьбе против России. Страхи в регионе усилились с началом войны, что они могут стать следующей целью кремлевской армии.

19:03 Украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатиук погиб на поле бояУкраинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатиук, 28 лет, погиб на поле боя. Об этом подтвердило Комитет по делам молодежи и спорта Верховной Рады. Головатиук родом из Каменец-Подольского в западной Украине. В возрасте 22 лет он завоевал национальную и международную известность, выиграв медаль на Всемирных играх в Польше в 2017 году. Он продолжил свою успешную карьеру, получив звание Мастера спорта по кикбоксингу WAKO, стал финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным победителем Кубка мира и Европы, а также многократным чемпионом Украины. После российского вторжения в феврале 2022 года он добровольно присоединился к армии.

Подробности предыдущих событий здесь.

Председатель Совета выразил обеспокоенность растущими отключениями электроэнергии в Украине в результате российских атак на энергосистему и призвал к немедленным мерам по смягчению последствий. После катастрофы вертолета в Ивано-Козедибухском национальном авиационном университете имени Ивана Кожедуба Председатель Совета выразил соболезнования и поддержку скорбящим семьям двух членов экипажа.

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