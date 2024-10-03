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Арсенал воспользовался ошибками Джанлуиджи Доннаруммы, обеспечив значительную победу против "Пари Сен-Жермена".

Во вторник вечером в Лиге чемпионов два промаха итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы существенно способствовали тому, что Арсенал одержал победу над Пари Сен-Жермен со счетом 2:0.

 and  Ann Bradley
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Букайо Зака радуется своему голу вместе с товарищами по команде во время матча УЕФА Лиги чемпионов...
Букайо Зака радуется своему голу вместе с товарищами по команде во время матча УЕФА Лиги чемпионов между Арсеналом и Пари Сен-Жермен, который состоялся на стадионе Эмирейтс.

Арсенал воспользовался ошибками Джанлуиджи Доннаруммы, обеспечив значительную победу против "Пари Сен-Жермена".

В 20-й минуте Матео Тер Штеген вышел за пределы своей штрафной, пытаясь выбить кросс от Леандро Троссара, но его обхитрил Кай Хавертц, который головой отправил мяч в пустые ворота.

Через 15 минут голкипер с трудом отразил закручивающийся кросс Букайо Саки. Мяч ускользнул от нападающих "Арсенала" и закатился в ворота.

Вратарь, вернувшийся в команду после трехматчевого отсутствия из-за травмы, не получил поддержки от беззубой линии атаки, явно скучавшей по главной звезде Усману Дембеле. Французкий вингер, забивший четыре гола в шести матчах Лиги 1 в этом сезоне, не попал в заявку главного тренера Луиса Энрике, который посчитал, что Дембеле "не соответствует требованиям команды".

"Арсенал" плохо начал первый тайм, но Сака оживился на 9-й минуте, когда он вошел в штрафную и выстрелил чуть выше перекладины.

После этого "Арсенал" взял игру под свой контроль и забил свой первый гол на 20-й минуте. Троссару удалось уйти от вызовов Дезире Дуе и он отправил прекрасный кросс в штрафную. Тер Штеген не смог дотянуться до мяча, и Хавертц открыл счет.

ПСЖ хорошо отреагировал и близко подобрался к голу через обоих защитников на 30-й минуте. Нуну Мендеш промахнулся мимо цели с линии штрафной, а Ашраф Хакими заставил Давида Раю сделать отливый сейв через две минуты.

Но "Арсенал" удвоил преимущество на 35-й минуте, когда Сака закрутил штрафной в штрафную. Габриэль Мартинelli и Томас Партеи не дотянулись до мяча, а Тер Штеген также не смог его спасти, и кросс закатился в ворота. Это был четвертый гол "Арсенала" со стандарта в этом сезоне.

Мартинелли имел два шанса забить во втором тайме, но был остановлен Тер Штегеном.

ПСЖ выглядел лучше во втором тайме и ближе всего подобрался к голу, когда Жоао Невеш головой после углового от Ли Кэнг-ина попал в перекладину. Французская команда также требовала пенальти за игру рукой против Риккардо Калафьори, но после проверки VAR требование было отклонено, оставив Энрике явно разочарованным.

Победа "Арсенала", их вторая в семи матчах Лиги чемпионов, оставляет их на восьмом месте в таблице с четырьмя очками. С 16 очками, скорее всего, будет достаточно, чтобы гарантировать место в топ-8 и выход в 1/8 финала, "Арсенал" находится всего в четырех победах от обеспечения своего места в следующем раунде.

Мikel Arteta сказал на послематчевой пресс-конференции, что он еще не думает о позиции "Арсенала" в таблице.

"Еще рано", - сказал он. "У всех еще будут разные и сложные игры, дома и в гостях. Мы должны приспособиться к этому. Мы все еще не знаем, сколько очков нужно. Единственное, на что вы можете сосредоточиться, это на своей игре и своих матчах, как мы сделали tonight".

Однако Артета был доволен игрой своей команды, сказав, что это подняло их веру в себя.

"Это ночь, чтобы быть действительно счастливым", - сказал он. "Эта вера - это то, что поднимает энергию и дух всех. Прежде всего, это о вере в то, что вы можете противостоять этим невероятным командам и иметь реальный шанс обыграть их".

Между тем, ПСЖ находится в затруднительном положении с тремя очками из двух первых матчей, что оставляет их на 18-м месте. Их предстоящая расписание, которое включает в себя ПСВ, Атлетико Мадрид, Баварию Мюнхен, РБ Зальцбург, Манчестер Сити и Штутгарт, будет сложным испытанием.

Плохая игра ПСЖ в атаке была очевидна в течение всего первого тайма, когда они не смогли воспользоваться созданными шансами, и футбол не текла так гладко, как бы того хотел Матео Тер Штеген.

Несмотря на проблемы ПСЖ, футбол продолжает быть захватывающим зрелищем, где каждая команда стремится обхитрить своих соперников и забить решающие голы.

В данной ситуации голкипер Джанлуиджи Доннарумма пропустил второй гол ПСЖ в матче.

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