- Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень за вклад в борьбу с изменением климата.

Известный актер и защитник окружающей среды Арнольд Шварценеггер, прославившийся ролью в фильме "Терминатор" и службой в качестве бывшего губернатора штата Калифорния, получит почётную докторскую степень от престижной Берлинской школы Хертie 17 сентября. С речью в честь Шварценеггера выступит Министр окружающей среды и Вице-канцлер Роберт Хабек. Федеральное министерство экономики и защиты климата официально подтвердило дату.

Шварценеггер предпринял множество шагов по защите окружающей среды, в том числе создал "Инициативу Шварценеггера по климату", которая поддерживает проекты, связанные с климатом, по всему миру. Школа Хертie - признанное частное учебное заведение.

Комиссия школы Хертie, признавая вклад Шварценеггера в охрану окружающей среды, решила наградить его. После достижений Шварценеггера в области охраны окружающей среды Федеральное министерство экономики и защиты климата официально поддержало церемонию вручения почётной докторской степени.

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