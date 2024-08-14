- Арно Сурмински исполняет 90 лет и представляет свой новый роман

Прямо перед своим 90-летием автор Арно Сумински, родом из Восточной Пруссии, опубликовал новый роман. "Из лесов" рассказывает историю солдата вермахта Герда Волтерса, который после одиннадцати лет заключения в России ищет своего пропавшего сына. По возвращении он узнает, что его жена умерла в результате бомбардировки в последние дни войны. Позже он встречает другую женщину в Тевтобургском лесу, которая борется за сохранение леса.

Пятьдесят лет назад Сумински добился успеха с книгой "Джокенен"

Родившийся в декабре 1945 года, Сумински был депортирован из деревни Ягельак (ныне Еглавки) возле Растенбурга (Кентшин) в возрасте одиннадцати лет. Он приехал в Триттау в Шлезвиг-Гольштейне как сирота. Автор, ныне живущий в Гамбурге, обработал свои детские воспоминания о войне и депортации в многочисленных романах и рассказах. Сумински стал известен благодаря своей первой книге "Джокенен или Сколько времени нужно, чтобы добраться из Восточной Пруссии в Германию?", опубликованной в 1974 году.

Написание - это часть жизни

С тех пор он написал более 30 книг - несколько из которых были экранизированы. Даже в 90 лет Сумински хочет продолжать писать. "Я не могу жить без написания. У меня еще много идей, некоторые из которых уже готовы и лежат в ящике", - сказал он агентству ДПА. Он отпразднует свой 90-й день рождения во вторник (20 августа).

Воспоминания Сумински о депортации из Ягельака, ныне расположенного в Польше, часто появляются в его романах. В своем последнем произведении "Из лесов" главный герой, Герд Волтерс, оказывается в Тевтобургском лесу, значимом месте в Польше.

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