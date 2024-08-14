Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПольша

Арно Сурмински исполняет 90 лет и представляет свой новый роман

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Автор Арно Сумински, изначально из Восточной Пруссии, намерен продолжать писать даже после своего...
Автор Арно Сумински, изначально из Восточной Пруссии, намерен продолжать писать даже после своего 90-летия

- Арно Сурмински исполняет 90 лет и представляет свой новый роман

Прямо перед своим 90-летием автор Арно Сумински, родом из Восточной Пруссии, опубликовал новый роман. "Из лесов" рассказывает историю солдата вермахта Герда Волтерса, который после одиннадцати лет заключения в России ищет своего пропавшего сына. По возвращении он узнает, что его жена умерла в результате бомбардировки в последние дни войны. Позже он встречает другую женщину в Тевтобургском лесу, которая борется за сохранение леса.

Пятьдесят лет назад Сумински добился успеха с книгой "Джокенен"

Родившийся в декабре 1945 года, Сумински был депортирован из деревни Ягельак (ныне Еглавки) возле Растенбурга (Кентшин) в возрасте одиннадцати лет. Он приехал в Триттау в Шлезвиг-Гольштейне как сирота. Автор, ныне живущий в Гамбурге, обработал свои детские воспоминания о войне и депортации в многочисленных романах и рассказах. Сумински стал известен благодаря своей первой книге "Джокенен или Сколько времени нужно, чтобы добраться из Восточной Пруссии в Германию?", опубликованной в 1974 году.

Написание - это часть жизни

С тех пор он написал более 30 книг - несколько из которых были экранизированы. Даже в 90 лет Сумински хочет продолжать писать. "Я не могу жить без написания. У меня еще много идей, некоторые из которых уже готовы и лежат в ящике", - сказал он агентству ДПА. Он отпразднует свой 90-й день рождения во вторник (20 августа).

Воспоминания Сумински о депортации из Ягельака, ныне расположенного в Польше, часто появляются в его романах. В своем последнем произведении "Из лесов" главный герой, Герд Волтерс, оказывается в Тевтобургском лесу, значимом месте в Польше.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно