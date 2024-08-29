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ПолитикаНовостиКоманда кампании Трампа

Армия США выражает критику кампании Трампа после инцидента на Национальном кладбище.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Армия США выражает недовольство командой Трампа после инцидента на национальном кладбище.
Армия США выражает недовольство командой Трампа после инцидента на национальном кладбище.

Армия США выражает критику кампании Трампа после инцидента на Национальном кладбище.

Американская армия выступила против команды Дональда Трампа после инцидента в Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Работник военного кладбища якобы был толкнут, когда пытался применить запрет на политическую деятельность там, сообщил представитель. "Эта ситуация была неприятной, и также неприятно, что профессионализм сотрудника был необоснованно attacked", - прокомментировал представитель.

Первоначальные сообщения об инциденте поступили от NPR, которые позже были подтверждены Арлингтонским национальным кладбищем. По данным NPR, команда Трампа пыталась записывать и фотографировать в зоне, запрещенной для родственников павших солдат, где фотографирование запрещено. Однако менеджер кампании Трампа Крис ЛаСивита обвинил "отвратительного человека" в том, что он не позволил команде кандидата в президенты войти в зону. ЛаСивита заявил, что этот человек не заслуживает представлять священные земли Арлингтонского национального кладбища.

Во время своего визита Трамп сопровождался членами семей американских военных, погибших в последние часы вывода США из Афганистана в 2021 году. Приглашение на его присутствие на церемонии возложения венков было отправлено этими членами семьи. После ухода с кладбища команда Трампа опубликовала фотографии Трампа с семьей. На одном из снимков Трамп показывает большой палец вверх.

Трамп подчеркивает, что обращение президента Джо Байдена с выводом из Афганистана является серьезной проблемой в его кампании на выборах 2021 года. Он утверждает, что он справился бы с выводом солдат более эффективно. Этот вывод был частью соглашения, достигнутое администрацией Трампа с талибами в Дохе в феврале 2020 года.

Инцидент в Арлингтоне является последним в череде скандалов, связанных с отношениями Трампа с военными. Хотя Трамп часто публично выражал поддержку вооруженным силам, бывший главный помощник заявил, что Трамп наслаждался насмешками над жертвами войны в частном порядке. Кроме того, Трамп якобы предпочитал держаться подальше от солдат с отсутствующими конечностями.

Заявление американской армии осудило действия команды Трампа, выразив озабоченность их поведением на Арлингтонском национальном кладбище. Несмотря на это, менеджер кампании Трампа Крис ЛаСивита защищал свою команду, заявляя, что они были необоснованно атакованы.

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