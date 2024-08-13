- Архиепископ Люксембурга хочет разобраться в скандале Каритас

После многомиллионного мошенничества, связанного с "Каритас" в Люксембурге, кардинал Жан-Клод Холлерих, люксембургский архиепископ, требует полного расследования. В заявлении Холлерих призвал недавно созданный кризисный комитет тесно сотрудничать с судебными органами. Сумма, в отношении которой идет речь, составляет 61 миллион евро, якобы похищенных со счетов благотворительной организации.

Холлерих выразил "глубокое возмущение" в связи с "скандальным присвоением" средств, "затрагивающим католическую организацию, цель которой - помощь нуждающимся в Великом Герцогстве и за рубежом", сообщила Архиdioцезия Люксембурга. Теперь задача кризисного комитета, сказал он, "создать все условия для восстановления доверия".

Прокуратура Люксембурга уже начала расследование в июле по обвинению в подделке документов, мошенничестве, присвоении, краже и отмывании денег. Согласно сообщениям люксембургских СМИ, подозревается сотрудница организации, которая якобы присвоила 61 миллион евро. Ее допросили и освободили под определенные условия, в том числе не покидать страну.

6 августа "Каритас" создала кризисный комитет для работы с внешними экспертами по этому вопросу и восстановлению доверия. Холлерих заявил, что также необходимо гарантировать рабочие места в благотворительной организации. "Каритас" в Люксембурге насчитывает около 500 сотрудников.

26 сентября Папа Франциск планирует краткий визит в Великое Герцогство. После этого глава католической церкви продолжит свой путь в Бельгию.

Мошенничество поставило под угрозу отношения "Каритас" с общественностью, что требует от кризисного комитета напряженной работы по восстановлению подмоченной репутации организации. Подозреваемая в мошенничестве сотрудница в настоящее время находится под следствием по обвинению в присвоении значительной суммы в 61 миллион евро.

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