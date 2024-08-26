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Арина Сабаленка готова бороться за каждый очко в своем стремлении завоевать US Open.

После трех значительных попыток на Открытом чемпионате США Арина Соболенко готова раскрыть секрет победы в последнем серьезном теннисном турнире сезона.

 and  Mark Rodriguez
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В прошлом году на Уимблдоне Сабаленка попила радость, мероприятие, к сожалению, она пропустила в...
В прошлом году на Уимблдоне Сабаленка попила радость, мероприятие, к сожалению, она пропустила в предыдущем месяце.

Арина Сабаленка готова бороться за каждый очко в своем стремлении завоевать US Open.

После двух поражений в полуфинале и трудного поражения в финале, она еще не смогла завоевать трофей US Open в Нью-Йорке. Но она полна надежды, что это может произойти в скором времени.

В этом году на US Open, который стартует в понедельник, Сабаленка выйдет как сильный претендент на победу, находясь на подъеме после недавней победы на 15-м турнире WTA в Цинциннати без единого проигранного сета.

Год назад она почти завоевала титул, но упустила лидерство в финале против Коко Гауфф. Сейчас, вернувшись в Флашинг-Мидоуз, она является фавориткой на победу в женском одиночном разряде и может стать девятой первой чемпионкой за последние 10 турниров.

"Спорт, в основном, непредсказуем, особенно теннис", - говорит Сабаленка CNN Sport. "Я не фокусируюсь на этом, не думаю о трофее. Я пытаюсь сосредоточиться на себе, принести свой лучший теннис на корт и надеюсь, что традиция будет продолжена и в US Open будет коронована новая чемпионка".

После своего поражения в прошлом году она была в слезах, жесткое напоминание о одиноком и frustriрующем характере тенниса. Сойдя с корта, ее сняли на видео, как она достает ракетку из сумки, бьет ею об землю и бросает в мусорное ведро.

Поражение, как она позже упомянула, было уроком о сознательном игре. Она надеется использовать эти уроки на предстоящем турнире, сохраняя хладнокровие и не слишком увлекаясь своей игрой.

В основном, она смогла это сделать в прошлом году.

"Конечно, я должна работать усердно, бороться за каждый пункт на корте, но потом я должна дать себе время", - говорит она. "Я должна наслаждаться своим временем вне корта - ходить в хорошие рестораны, поддерживать баланс.

Не только всегда думать о теннисе, но и иметь что-то, чтобы отделить вещи и забыть о теннисе, даже если это всего на 10 часов. Так что возможность делать это была действительно важной для меня в прошлом году. Вот почему я сыграла хорошо - потому что я была отличной в отделении вещей".

После своей победы в Цинциннати Сабаленка почти не успела подумать о теннисе. На следующий день она была в Нью-Йорке, чтобы продвинуть свой новый сотрудничество с брендом асаи Oakberry - "очень крутое партнерство", как она объясняет, которое также включает в себя запуск своей Power Serve Bowl.

Ее первый матч против Австралии против Присциллы Хон на US Open теперь ждет, в котором она постарается продлить свою сильную форму в последнее время, снявшись с Уимблдона из-за травмы плеча.

Отсутствие на Уимблдоне из-за травмы было ее первым отсутствием за два года. Однако этот опыт только укрепил ее решимость перед US Open.

"Я чувствую, что очень голодна и очень взволнована", - говорит она. "Самое сложное было бояться получить ту же травму снова. Интенсивность была довольно высокой. В первых матчах я проверяла, как себя чувствую, все ли в порядке с моим плечом, потому что я не играла высокоинтенсивные матчи в течение месяца.

Это было самое сложное. На двух первых турнирах я чувствовала, что с каждым матчем я становлюсь все лучше и лучше, и finally, все встало на свои места в Цинциннати".

Некоторые люди считают, что перерыв Сабаленки от тенниса может быть даже полезен в долгосрочной перспективе, помогая ей физически и психологически перезагрузиться.

"Она, возможно, будет самой свежей из всех, потому что она не играла на Олимпиаде", - недавно сказала теннисная легенда Мартина Навратилова CNN's Christiane Amanpour, глядя вперед на US Open. "Возможно, у всех остальных есть эмоциональная усталость или какие-то небольшие травмы. Посмотрим, кто сможет остаться здоровым и кто хочет этого больше".

Поднявшись на второе место в рейтинге после победы над мировой No. 1 Игой Свёнтек и No. 6 Джессикой Пегулой в Цинциннати, Сабаленка почувствовала, что победа над полячкой была поворотным моментом. Победив ее пять раз и только дважды позволив себе взять подачу, это было значительное достижение.

Когда она в своей лучшей форме, ее мощная подача и удары по земле не имеют себе равных в женском теннисе. Это было очевидно в ее пути к титулу на Australian Open в начале года, где она не проиграла ни одного сета и только один раз проиграла более пяти игр в одном матче.

Цинциннати была ее первой победой после этого, хотя Сабаленка все еще добивалась глубоких результатов на турнирах в трудные времена. В марте ее бывший парень, бывший хоккеист Константин Колцов, умер, как сообщалось, в результате самоубийства.

Вернувшись на теннисный корт на Открытом чемпионате Майами всего через несколько дней, затем достигнув финала на глиняных кортах в Мадриде и Риме в следующие месяцы, она отражает о своих выступлениях в этом сезоне, что это был "очень хороший год" до сих пор.

"В целом, я очень довольна уровнем, на котором я играю в настоящее время, и тем, как я возвращаюсь после разных испытаний", - говорит она. "Я бы сказала, что я очень горжусь собой в этом году".

Еще много соревнований предстоит в ближайшие месяцы, в том числе пропуск US Open, и много достижений для Сабаленки, бывшей первой ракетки мира, tanto на корте, как и off корте.

"Есть много целей и целей", - упоминает она. "Они так ясны, цели - каждый хочет быть первой ракеткой мира, каждый хочет выиграть самые большие турниры года. Это цель, я думаю, для всех.

Но для меня цель - продолжать совершенствоваться и быть более компетентным спортсменом и личностью каждый день. Это главная цель".

С 2015 года только Наоми Осака смогла завоевать титул победительницы US Open более одного раза, в то время как каждая другая победительница была новичком в чемпионстве. Сабаленка, уже вкусившая победу и преодолевшая трудности в этом году, будет бороться на корте, чтобы добавить свою фамилию к названию трофея.

"Просто нужно дать максимум, бороться изо всех сил и надеяться на лучшее", - говорит она. "Такой у меня настрой перед турниром Большого шлема".

Победа Сабаленки в Цинциннати, где она завоевала 15-й титул WTA, не проиграв ни одного сета, ставит ее в число фаворитов на титул в женском одиночном разряде на этом годушнем US Open. Теннис, как признает Сабаленка, непредсказуемая игра, но она сосредоточена на том, чтобы показать свою лучшую игру на корте, надеясь потенциально добавить свою фамилию к списку первых чемпионок US Open.

В прошлом году на Открытом чемпионате США Сабаленка заняла второе место, уступив в финалеав العربه Gilluff.

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