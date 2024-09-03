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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Арестованный подозреваемый в агенстве Моссада в Турции

финансовые переводы, идущие из восточной Европы

 and  Anthony Ross
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Флаги Турции трепещут на горизонте Стамбула. В то же время индекс ISE 100 достигает нового пика, но...
Флаги Турции трепещут на горизонте Стамбула. В то же время индекс ISE 100 достигает нового пика, но инфляция сохраняется неограниченной.

Арестованный подозреваемый в агенстве Моссада в Турции

В Турции задержан человек из Косово, якобы производящий платежи в пользу израильской разведывательной службы "Моссад". Турецкие службы безопасности следили за ним с момента его прибытия неделю назад, наблюдая за переводами средств якобы ассоциатам "Моссад" в Турции и Сирии, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Средства поступали со счетов в Восточной Европе и, как сообщается, использовались для оплаты услуг помощников, таких как воздушная разведка или психологические манипуляции против палестинских политических фигур.

В январе тридцать три человека были задержаны в Турции по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В то время было раскрыто, что "Моссад" якобы планировал "атаки" и "похищения" против иностранцев в Турции под наблюдением.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал "серьезными последствиями", если Израиль попытается навредить членам ХАМАС, проживающим или действующим в Турции. До начала конфликта в Газе Стамбул служил одной из главных баз для зарубежных официальных лиц ХАМАС.

С момента начала конфликта в Газе более десяти месяцев назад отношения Турции и Израиля существенно ухудшились. Эрдоган назвал ХАМАС, управляющий сектором Газа, "движением освобождения" палестинцев и осудил Израиль как "террористическое государство" и "военное преступление". В мае Турция приостановила коммерческие связи с Израилем.

Личность, находящаяся под стражей, якобы имеет связи с Европейским союзом, так как часть средств была переведена со счетов, базирующихся в его членах. Европейский союз открыто поддерживает права палестинцев и критикует действия Израиля, часто соглашаясь с позицией Турции.

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