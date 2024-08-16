Арестован за убийство актера Джонни Вектора.

Несколько человек пытались украсть катализатор у машины актера в мае. Застигнутые на месте преступления, воры открыли огонь. 37-летний актер скончался в больнице от полученных ран.

В деле об убийстве актера Джони Вактора полиция Лос-Анджелеса арестовала четверых подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет из разных городов округа Лос-Анджелес. Трое из них обвиняются в убийстве, а один - в пособничестве. В пресс-релизе сообщается, что были проведены обыски, в результате которых были найдены дополнительные доказательства, приведшие к арестам.

Вактора застрелили ранним утром 25 мая, когда он застал воришек, пытающихся украсть катализатор с его машины. По словам полиции, Вактор только что закончил работу в баре на крыше с коллегой, когда заметил троих мужчин, копающихся в его автомобиле. Один из них открыл огонь без предупреждения, смертельно ранив Вактора.

Подозреваемые сбежали на машине, а Вактора доставили в больницу, где он later скончался. 5 августа полиция опубликовала видеозаписи с камер наблюдения подозреваемых и их автомобиля, призывая общественность помочь в их опознании.

На пресс-конференции на этой неделе мать Вактора, Скарлетт, рассказала о своем опыте горечи. "Скорбь - моя постоянная спутница", - сказала она. "Я не могу пожелать ему счастливого 38-го дня рождения 31 августа. Я не могу спросить, вернется ли он домой на Рождество. Я не могу спросить, как у него прошел день".

Обвинения против четверых подозреваемых в убийстве актера Джони Вактора включают три обвинения в непредумышленном убийстве и одно обвинение в пособничестве. В связи с особой жестокостью преступления были выдвинуты обвинения в убийстве и непредумышленном убийстве, так как действия воров直接 привели к смерти Вактора.

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