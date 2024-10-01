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ПанорамаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

 and  Alex Stellmacher
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Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на обвинения в причинении телесных повреждений, повлекших смерть.

Как сообщает Bild, подозреваемый был задержан в Дюссельдорфе в возрасте 30 лет. Причины нападения все еще расследуются, но есть указания на то, что подозреваемый и жертва были знакомы.

Травмы головы

В отчете о вскрытии говорится, что жертва получила травмы, в том числе удары по голове. Опасные видеозаписи свидетельствуют о напряженной стычке 25 сентября, как считают следователи. Вскоре после этого мужчину обнаружили в критическом состоянии возле фонтана Нептун, где он later скончался от полученных травм.

Сначала полиция провела облаву на нескольких подозреваемых, в результате чего были задержаны двое. Один из них был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля, а другой был задержан по обвинению в причинении телесных повреждений и Released.

Следователи провели тщательные обыски в трех домах в Мюнхене, которые, как считается, принадлежали 30-летнему подозреваемому. Во время обыска была найдена одежда, которая, как подозревают, была надета подозреваемым во время нападения.

Полиция развернула обширную систему видеонаблюдения в поисках польского подозреваемого, который не был зарегистрирован с постоянным местом жительства в Германии. Старый Ботанический сад, известный криминальный очаг в Мюнхене, стал центром их поисков из-за видеозаписей, сделанных в момент инцидента.

В отчете о вскрытии причиной смерти 57-летнего мужчины были указаны тяжёлые травмы головы, которые потенциально могут привести к убийству или причинению смерти по неосторожности. Продолжающееся расследование может раскрыть, виновен ли задержанный в Дюссельдорфе главный подозреваемый в этих обвинениях.

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