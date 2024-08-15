- Арендные ставки выше среднего на восточнофризских островах

На востоке Фризских островов арендная плата значительно выше, чем в остальной Нижней Саксонии. Средние чистые холодные арендные платы не только существенно превышали среднестатистический показатель по штату в 6,56 евро за квадратный метр, как сообщает Государственное статистическое управление в Ганновере, но и превышали среднестатистический показатель по стране в 7,28 евро за квадратный метр.

Самые высокие средние чистые холодные арендные платы были на Лангеооге, где они составили 10,75 евро за квадратный метр. Согласно статистике, за ними следуют острова Шпикерог (10,55 евро), Нордeney (10,53 евро), Йуст (10,19 евро), Вангероге (9,59 евро), Бorkum (8,74 евро) и Балтрум (8,37 евро).

В столице штата, Ганновере, средняя чистая холодная арендная плата составила 7,61 евро за квадратный метр. Уезды Харбург (8,17 евро за квадратный метр), Люнебург (7,80 евро), а также независимый город Ольденбург (7,79 евро) также имели средние чистые холодные арендные платы выше среднестатистического показателя по стране. В городе Гёттинген средняя чистая холодная арендная плата составила 8,38 евро за квадратный метр.

На нижнем конце средних чистых арендных цен находились уезды Хольцминден (4,56 евро за квадратный метр) и Люхов-Данненберг (4,75 евро).

Перепись населения создала новую базу данных о населении, зданиях и условиях проживания, демографии, образовании и занятости. В Нижней Саксонии в опросе домохозяйств приняли участие около 800 000 человек, а в переписи зданий и жилья приняли участие около 2,5 миллиона собственников недвижимости и около 650 компаний, занимающихся недвижимостью.

Несмотря на более высокие арендные платы на востоке Фризских островов, спрос на недвижимость остается значительным из-за уникального очарования и достопримечательностей этих островов. Приобретение недвижимости в Нижней Саксонии может оказаться более выгодным вариантом с учетом высоких арендных цен, что делает инвестирование в недвижимость в этом регионе привлекательным вариантом.

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