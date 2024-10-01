Арендаторы и жильцы несут ответственность по существу, согласно положениям.

Листья, становящиеся скользкими: Когда приходит осень и деревья сбрасывают листву, это может представлять опасность на тротуарах и дорогах, особенно если они смешаны с влагой. Быстро становясь скользкими, влажные или влажные листья могут стать причиной несчастных случаев. Чтобы предотвратить происшествия, владельцы недвижимости и арендаторы обязаны содержать тротуары возле своих территорий в чистоте от листьев. Несоблюдение этого долга может привести к финансовым обязательствам, если кто-то пострадает.

В соответствии с обязанностью заботы, владельцы недвижимости несут ответственность за обеспечение безопасности прохода по территории, зонам доступа и прилегающим тротуарам. Ассоциация немецких риэлторов (IVD) устанавливает часы работы с 7 до 20 часов в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни. Во многих договорах аренды эта обязанность возлагается на арендаторов. Важно изучить детали договора.

Страхование ответственности минимизирует затраты

В случае, если кто-то поскользнется на влажных листьях и получит травмы из-за неправильной уборки, могут возникнуть иски о возмещении ущерба, согласно Бианке Босс, вице-президенту Немецкого союза страховщиков (GDV). Имущество и доходы виновных в ущербе могут быть конфискованы до предела конфискации. Чтобы защитить свои финансы, полезно иметь страхование гражданской ответственности. Оно покроет ущерб или защитит от необоснованных претензий.

Даже на незанятых или нестроящихся объектах действует обязанность заботы, согласно GDV. Владельцы недвижимости также должны содержать прилегающие тротуары в чистоте на таких участках. Обычно страхование гражданской ответственности не покрывает ущерб. GDV рекомендует проверить условия страхования или напрямую связаться со своим страховщиком для адекватного покрытия.

Правильная утилизация осенних листьев

Важное примечание: при использовании воздуходувки или пылесоса для удаления листьев будьте внимательны к местным ограничениям шума, как советует Центр защиты прав потребителей Северного Рейна-Вестфалии. Обычно эти шумные устройства можно использовать только между 9 и 13 и 15 и 17 часами. Сообщества могут иметь более строгие правила. Более дружелюбный к соседям и экологически чистый вариант - использование граблей, сохраняя мелких животных и насекомых.

Идеально, если собранные листья будут утилизированы в био-контейнере или компостной куче дома. Многие общины предлагают специальные контейнеры или пакеты для сбора листьев осенью. Сжигание листьев в саду не рекомендуется; это обычно запрещено для отдельных собственников, и могут применяться штрафы.

Арендаторы, согласно многим договорам аренды, разделяют обязанность содержать прилегающие тротуары в чистоте от листьев осенью, чтобы гарантировать безопасность. Несоблюдение этой обязанности может привести к финансовым обязательствам, если кто-то пострадает. Неправильная уборка листьев, приводящая к травме кого-либо, может привести к искам о возмещении ущерба, которые страхование гражданской ответственности может не полностью покрыть.

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