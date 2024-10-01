Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАрендатор

Арендаторы и жильцы несут ответственность по существу, согласно положениям.

Проход должен быть свободен.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Пришло время действовать: владельцы недвижимости и Sometimes арендаторы обязаны удалять листву с...
Пришло время действовать: владельцы недвижимости и Sometimes арендаторы обязаны удалять листву с тротуаров.

Арендаторы и жильцы несут ответственность по существу, согласно положениям.

Листья, становящиеся скользкими: Когда приходит осень и деревья сбрасывают листву, это может представлять опасность на тротуарах и дорогах, особенно если они смешаны с влагой. Быстро становясь скользкими, влажные или влажные листья могут стать причиной несчастных случаев. Чтобы предотвратить происшествия, владельцы недвижимости и арендаторы обязаны содержать тротуары возле своих территорий в чистоте от листьев. Несоблюдение этого долга может привести к финансовым обязательствам, если кто-то пострадает.

В соответствии с обязанностью заботы, владельцы недвижимости несут ответственность за обеспечение безопасности прохода по территории, зонам доступа и прилегающим тротуарам. Ассоциация немецких риэлторов (IVD) устанавливает часы работы с 7 до 20 часов в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни. Во многих договорах аренды эта обязанность возлагается на арендаторов. Важно изучить детали договора.

Страхование ответственности минимизирует затраты

В случае, если кто-то поскользнется на влажных листьях и получит травмы из-за неправильной уборки, могут возникнуть иски о возмещении ущерба, согласно Бианке Босс, вице-президенту Немецкого союза страховщиков (GDV). Имущество и доходы виновных в ущербе могут быть конфискованы до предела конфискации. Чтобы защитить свои финансы, полезно иметь страхование гражданской ответственности. Оно покроет ущерб или защитит от необоснованных претензий.

Даже на незанятых или нестроящихся объектах действует обязанность заботы, согласно GDV. Владельцы недвижимости также должны содержать прилегающие тротуары в чистоте на таких участках. Обычно страхование гражданской ответственности не покрывает ущерб. GDV рекомендует проверить условия страхования или напрямую связаться со своим страховщиком для адекватного покрытия.

Правильная утилизация осенних листьев

Важное примечание: при использовании воздуходувки или пылесоса для удаления листьев будьте внимательны к местным ограничениям шума, как советует Центр защиты прав потребителей Северного Рейна-Вестфалии. Обычно эти шумные устройства можно использовать только между 9 и 13 и 15 и 17 часами. Сообщества могут иметь более строгие правила. Более дружелюбный к соседям и экологически чистый вариант - использование граблей, сохраняя мелких животных и насекомых.

Идеально, если собранные листья будут утилизированы в био-контейнере или компостной куче дома. Многие общины предлагают специальные контейнеры или пакеты для сбора листьев осенью. Сжигание листьев в саду не рекомендуется; это обычно запрещено для отдельных собственников, и могут применяться штрафы.

Арендаторы, согласно многим договорам аренды, разделяют обязанность содержать прилегающие тротуары в чистоте от листьев осенью, чтобы гарантировать безопасность. Несоблюдение этой обязанности может привести к финансовым обязательствам, если кто-то пострадает. Неправильная уборка листьев, приводящая к травме кого-либо, может привести к искам о возмещении ущерба, которые страхование гражданской ответственности может не полностью покрыть.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В преддверии 75-летия Народной Республики Китай Председатель Китая Си Цзиньпин выступал с речью на...
Главные темы

Си пообещал объединиться с Тайванем перед празднованием 75-летия коммунистического Китая

Накануне празднования своего 75-летия председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свою приверженность достижению «воссоединения» с Тайванем. Одновременно Китай продемонстрировал свою военную мощь в преддверии этого знаменательного национального мероприятия.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Защитные системы необходимы для защиты снега и льда, подобно леднику Титис, от интенсивного летнего...
Главные темы

Невыносимые зимние условия не смогли остановить ухудшение состояния ледников.

Невыносимые зимние условия не смогли остановить ухудшение состояния ледников. Зимние снегопады минувшего года не привели к существенному росту ледников Швейцарии. Шведская администрация объясняет, почему так происходит. Согласно данным Швейцарской комиссии по мониторингу криосферы Швейцарской академии наук, объем ледников в этом году сократился на 2,5% из-за исключительно теплых июля и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Снимок спутника Плутона Карон, сделанный космическим зондом NASA New Horizons
Главные темы

Очиститель нашли на луне Плутона, Хароне.

Очиститель нашли на луне Плутона, Хароне. Самое большое спутник Плутона, названный Кароном, имеет ледяную поверхность. Недавние исследования, проведенные международной командой с использованием телескопа "Джеймс Уэбб", выявили наличие двуокиси углерода и вещества, широко используемого на Земле для отбеливания и дезинфекции, а также ранее обнаруженных соединений. По словам экспертов, это

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Щиты защиты необходимы для защиты снега и льда от сильного летнего солнца, как было показано на...
Главные темы

Невыносимые зимние условия не могут остановить ухудшение состояния ледников

Невыносимые зимние условия не могут остановить ухудшение состояния ледников Зимние снегопады прошлого года не оказали значительного влияния на швейцарские ледники. Это связано с аномально высокими температурами в июле и августе, а также осаждением сахарской пыли на горах, что привело к снижению объема ледников на 2,5% в этом году, согласно

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Устойчивые автогонки преследуют цель "Нет Нуль".
Спорт

Устойчивые автогонки преследуют цель "Нет Нуль".

При ​​лице с усугубляющимися проблемами климата, Формула Один активно худеет находится методы выделения меньше ом league углерода и принять более экологически чистые практики.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В преддверии 75-летия Народной Республики Китай Председатель Китая Си Цзиньпин выступал с речью на...
Главные темы

Си пообещал объединиться с Тайванем перед празднованием 75-летия коммунистического Китая

Накануне празднования своего 75-летия председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свою приверженность достижению «воссоединения» с Тайванем. Одновременно Китай продемонстрировал свою военную мощь в преддверии этого знаменательного национального мероприятия.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В схватках MMA удар коленом в голову противника считается приемлемым
Спорт

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою?

Являются ли соревнования по смешанным единоборствам лишь жестокими демонстрациями физического господства в бою? В мире MMA, полноконтактный бой - обычное дело, но есть множество заблуждений о его популярности в Германии. ntv проясняет ситуацию, поговорив с профессиональным бойцом MMA. Некоторые считают, что зрители MMA любят насилие и жаждут хаотичных драк с

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
После триумфального сентября Уолл-стрит начинает знаменитый слабый месяц октября с нисходящим...
Экономика

Акции начинают год исключительно, напоминая 1997 год во время президентства Билла Клинтона.

Крупное нарушение работы порта угрожает хрупким поставкам данной страны. Федеральная резервная система спешно пытается предотвратить рост уровня безработицы. Между тем приближается кульминация президентских выборов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно