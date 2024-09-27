Арендаторы и владельцы недвижимости будут испытывать более простые процессы установки для энергетических объектов, установленных на балконе.

Чтобы упростить установку солнечных панелей на балконах для арендаторов и владельцев зданий, Бундестаг утвердил необходимые законодательные поправки, которые ранее были согласованы с Бундестагом. В последнее время наблюдается резкий рост числа небольших солнечных энергосистем на балконах.

Эти изменения включают в себя реформы в законодательстве о найме и собственности на недвижимость. Ранее исключенные из списка, портативные солнечные энергетические устройства теперь классифицируются как структурные изменения, что дает арендаторам законное право на установку, при условии, что их арендодатели или владельцы не имеют законных оснований для отказа.

Кроме того, в соответствии с поправленным законодательством упрощается процесс проведения виртуальных собраний владельцев квартир с помощью видеоконференций. Если они будут одобрены большинством в три четверти, будущие собрания могут проводиться полностью в режиме онлайн, что лишает отдельных владельцев права вето.

Новые законодательные поправки также включают признание «Балконных электростанций» как структурных изменений, что позволяет арендаторам устанавливать их с согласия арендодателя. Это расширение возможностей использования возобновляемой энергии на балконах может привести к созданию многочисленных «Балконных электростанций» в будущем.

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