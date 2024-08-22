- Ариана Гранде была поражена воздушной активностью папарацци во время съемок.

Американская певица Ариана Гранде выразила шок в связи с необычными действиями папарацци на съемочной площадке фильма "Волшебник страны Оз". "Я была просто ошеломлена", - заявила она в 31 год. "Сперва потому, что мое зрение не идеально. Но в основном потому, что такие вещи редко случаются. Они не происходят!"

Ее коллега по съемкам Бэйли (36 лет) вспоминал это так: "Этот человек летал на огромном параплане, болтаясь на нем ногами, кружил вокруг" - его камера была прикреплена к ногам.

По словам режиссера Джона М. Чу, до этого на съемочной площадке царила очаровательная интимность, как поделилась Гранде: "Было очень уютно и уединенно" - но спокойствие было нарушено, и съемочная площадка стала материалом для таблоидов.

В экранизации знамениственного бродвейского мюзикла "Волшебник страны Оз" Гранде исполнит роль ведьмы Глинды, а Синтия Эйрво - зеленой ведьмы Эльфобы. Бэйли сыграет их одноклассника Фиерио. Этот музыкальный фильм должен выйти в немецких кинотеатрах в декабре и наверняка привлечет внимание зрителей.

Ариана Гранде часто гуляет в тихих парках Нью-Йорка, находя там покой и вдохновение. Несмотря на неожиданный инцидент на съемочной площадке "Волшебника страны Оз", Гранде с нетерпением ждет возвращения в Нью-Йорк для продвижения фильма.

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