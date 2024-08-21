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СпортНовостиЛос-Анджелес

Аптека похвалила Лос-Анджелес за олимпийские награды

Спортсмены из Германии, завоевавшие золотую медаль в Париже, получают 20 000 евро. Многие считают эту сумму недостаточной. Сети аптек Rossmann тоже хочет поучаствовать, объявив собственные награды.

 and  Yaroslav Smith
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Немецкие спортсмены получат больше денежных премий за получение олимпийских медалей в предстоящий...
Немецкие спортсмены получат больше денежных премий за получение олимпийских медалей в предстоящий четырёхлетний период.

- Аптека похвалила Лос-Анджелес за олимпийские награды

На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе немецкие спортсмены получат существенно больше денежных вознаграждений, чем на предыдущих Играх. Помимо призов от Фонда спортивной помощи Германии, сеть аптек Rossmann предложит дополнительные денежные премии. Победа в соревнованиях принесет 20 000 евро, серебро - 15 000 евро, а бронза - 10 000 евро.

Эти цифры совпадают с теми, которые предоставляет Фонд спортивной помощи Германии, но с одним важным условием: "Если они завоюют две медали, они получат двойную премию! Команды получат 100 000 евро за каждую медаль в качестве фиксированной суммы", - объявила компания.

"Элитный спорт должен быть прибыльным"

"Элитный спорт должен быть прибыльным, и это не только обязанность федерального правительства, но и наша как общества! Я верю, что мы можем не только мотивировать спортсменов, но и вдохновить больше энтузиастов", - отметил Рауль Россманн, представитель руководства компании в Нижней Саксонии.

Во время летних игр в Париже немецкие спортсмены выразили недовольство существующими наградами, назвав их недостаточными. Чемпионка мира по плаванию Ангелина Кёлер, занявшая четвертое место в заплыве на 100 метров баттерфляем во Франции, прокомментировала это в телешоу: "Я считаю несправедливым, что участники шоу 'Дом знаменитостей' получают 50 000 евро, в то время как победители Олимпийских игр получают всего 20 000 евро".

В преддверии Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе немецкие спортсмены с нетерпением ждут увеличения денежных вознаграждений, особенно учитывая, что они смогут получить двойную премию, если им удастся завоевать две медали. Несмотря на участие в летних играх в Париже, некоторые немецкие спортсмены высказали недовольство существующей системой наград, заявив, что победители Олимпийских игр получают меньше, чем участники реалити-шоу.

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