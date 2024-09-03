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Федеральные земли ГерманииНовостиПравосудие

Апелляционный суд отменил приговор за сексуальное домогательство

Отца, обвиненного в жестоком обращении с несовершеннолетней дочерью, сначала приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы. Однако Федеральный верховный суд обнаружил правовые недостатки в деле, что может привести к его пересмотру.

 and  Vladimir Milov
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Апелляционный суд частично отменил приговор в отношении 44-летнего лица.
Апелляционный суд частично отменил приговор в отношении 44-летнего лица.

- Апелляционный суд отменил приговор за сексуальное домогательство

Высший немецкий суд, расположенный в Карлсруэ, частично отменил приговор 44-летнему мужчине, осужденному за тяжкое сексуальное насилие над своей дочерью. Высший региональный суд Киля ранее приговорил подсудимого, проживающего в районе Зегеберг, к трем годам и десяти месяцам лишения свободы в начале июня. Согласно приговору, мужчина, якобы, неоднократно домогался своей дочери в период с 2019 по 2022 год, один из случаев был особенно тяжким. Кроме того, двое друзей 11-летней девочки также стали жертвами неподобающего поведения мужчины в некоторых случаях.

Высший немецкий суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры, признал некоторые правовые ошибки в пользу подсудимого в первоначальном приговоре. В результате, BGH постановил провести новое судебное разбирательство в Киле. Однако они отклонили встречную апелляцию подсудимого.

Требование прокуратуры о наказании

В июне совещающаяся палата районного суда признала 8 из 22 обвинений. Они оправдали мужчину в 14 случаях, сочтя доказательства, основанные на показаниях девочек, недостаточными. Судья также упомянул, что девочка, возможно, подвергалась сексуальному насилию уже в 2017 году, когда ей было всего 6 лет. В настоящее время 11-летняя девочка находится в приемной семье, якобы, против своей воли.

Приговор суда оказался значительно ниже требований прокуратуры. Прокуратура требовала 6,5 лет лишения свободы, считая доказанными 12 из 22 обвинений. Частная прокуратура также требовала многолетнего тюремного заключения для подсудимого. По словам председательствующего судьи, более мягкий приговор был обусловлен более строгим подходом совещающейся палаты к индивидуальным наказаниям за каждое деяние.

Суд счел показания девочек заслуживающими доверия, несмотря на то, что дочь отозвала свои заявления - якобы, из-за семейного давления и заключения отца под стражу. Девочка сообщила об обвинениях только после того, как одна из двух подруг своей матери рассказала ей о неподобающем поведении мужчины. Женщина затем обратилась в правоохранительные органы.

Высший немецкий суд, признавая важность правосудия, решительно не согласился с мягким приговором, вынесенным Кильским районным судом. Они считали, что первоначальный приговор не адекватно отражал тяжесть совершенных преступлений.

Несмотря на апелляцию подсудимого, суд подтвердил тот факт, что дочь и ее друзья подверглись серьезным формам сексуального насилия, что заслуживало более сурового наказания.

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