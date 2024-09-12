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ПолитикаНовости

Апелляционный суд отклонил просьбу Трампа отложить приговор по делу о деньгах за молчание

Высший судебный орган в федеральной сфере отклонил усилия Трампа отложить его осуждение в уголовном случае о выплате взятки в четверг, так как судья ранее перенес назначенную дату.

 and  Alex Stellmacher
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В уголовном суде Манхэттена бывший президент Дональд Трамп появляется во время рассмотрения его...
В уголовном суде Манхэттена бывший президент Дональд Трамп появляется во время рассмотрения его уголовного дела, связанного с выплатами на Mein Kampf, 30 мая, 2024 года.

Апелляционный суд отклонил просьбу Трампа отложить приговор по делу о деньгах за молчание

"Учитывая, что Второй окружной апелляционный суд США перенес принятие решения о приговоре на 26 ноября 2024 года, трехчленная коллегия суда решила отклонить срочный апелляционный запрос на административную приостановку", - заявила коллегия.

Трамп обратился в Нью-Йоркский апелляционный суд с просьбой вмешаться после того, как федеральный судья отклонил его предложение о переводе судебного процесса в федеральный суд.

Во время периода апелляции Нью-Йоркский судья Хуан Меранч, который председательствовал в судебном процессе штата, согласился отложить приговор Трампа, первоначально назначенный на 18 сентября. Позже Меранч перенес дату приговора на после президентских выборов в ноябре, надеясь избежать восприятия поддержки одной политической стороны вместо другой.

Юридическая команда Трампа утверждала, что несмотря на отсрочку штата, они просили апелляционный суд приостановить дело временно, пока они не смогут полностью оспорить вину Трампа в 34 случаях фальсификации деловых записей после решения Верховного суда США о президентской неприкосновенности этим летом.

Попытка вмешательства в дело Трампа возникла из его убеждения, что его просьба о переводе судебного процесса штата в федеральный суд должна быть удовлетворена, что является значительным политическим аспектом. Несмотря на период апелляции и отсрочку приговора Трампа Нью-Йоркским штатом, его юридическая команда искала временную приостановку от апелляционного суда, чтобы оспорить его 34 случая фальсификации деловых записей, что напрямую связано с политикой.

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