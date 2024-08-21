Апелляционный суд Нью-Йорка в течение следующего месяца проведет устные слушания по делу Дональда Трампа о гражданском мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов.

Трамп подал ходатайство в Первый апелляционный отдел, требуя признать решение судьи Артура Энгорона недействительным. Это решение признало его виновным в обмане и обязало выплатить 354 миллиона долларов, включая проценты, что в совокупности превышает 100 миллионов долларов.

В юридических документах Трамп утверждает, что не было причиненного ущерба, решение является неконституционным, и иск не должен был быть возбужден, поскольку действия, которые находятся под пристальным вниманием, устарели.

Противопоставление Нью-Йоркского генерального прокурора запланировано на среду.

После того, как апелляционный суд снизил сумму залога в апреле, Трамп внес обеспечение в размере 175 миллионов долларов. Этот залог предотвратил любые потенциальные меры со стороны офиса генерального прокурора Нью-Йорка Леттиции Джеймс, направленные на конфискацию недвижимости или банковских счетов.

Юридическая команда Трампа утверждает, что политические аспекты его дела повлияли на решения, ставя под сомнение беспристрастность судебного процесса. Кроме того, они считают, что текущая политическая обстановка может повлиять на справедливость любых будущих решений по этому делу.

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