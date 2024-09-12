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ПолитикаНовости

Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил еще две апелляции Трампа, направленные на отмену запрета на близость.

Высший суд Нью-Йорка отклонил два ходатайства Дональда Трампа о споре с regardant'ом в его конфиденциальном случае о поселении, как указано в списке судебных решений, выпущенных в четверг.

 and  Lauren Adams
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На президентских дебатах 2024 года бывший президент Дональд Трамп от республиканцев померялся...
На президентских дебатах 2024 года бывший президент Дональд Трамп от республиканцев померялся силами с вице-президентом Камалой Харрис от демократов в Национальном центре Конституции в Филадельфии 10 сентября.

Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил еще две апелляции Трампа, направленные на отмену запрета на близость.

Молчание, наложенное судом, введенное судьей Хуаном Меранчем в ходе судебных разбирательств против бывшего президента, все еще действует, хотя Меранч отменил некоторые его части в июне. В настоящее время Трампу запрещено подробно обсуждать определенных прокуроров, сотрудников суда или членов их семей. Адвокаты Трампа оспаривали tanto первоначальный приказ о молчании, как и пересмотренный.

Судьи Апелляционного суда решили не вмешиваться в спор вокруг пересмотренного приказа о молчании, заявив, что "никакой значительной конституционной проблемы напрямую не затрагивается".

Представители Трампа не предоставили немедленного ответа.

Ранее Трамп был признан виновным в 34 случаях подделки документов, связанных с секретными финансовыми выплатами, предоставленными взрослому развлекателю Сторми Дэньель во время президентской кампании 2016 года. Вынесение приговора в этом деле было отложено до позднего ноября.

Несмотря на судебные ограничения, политические речи Трампа часто затрагивают более широкие вопросы, избегая прямых упоминаний конкретных лиц, участвующих в текущем судебном процессе. Политика, окружающая пост-президентство Трампа, сильно повлияла на эти судебные решения.

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