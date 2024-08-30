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СпортНовостиФормула 1

Антонелли пережил несчастный случай во время гонки в Монце

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

Антонелли пережил несчастный случай во время гонки в Монце

У 18-летнего проспекта Андреа Кими Антонелли дела не пошли так, как он планировал. Во время первого тренировочного заезда в Формуле 1 он на высокой скорости врезался в стопку покрышек. Его автомобиль Mercedes пришлось эвакуировать, и Антонелли не сдержался и выругался.

Рассматриваемый в качестве возможного преемника рекордного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Mercedes на предстоящий сезон, Антонелли был пойман на радио, где он ругался, и позже извинился. Главный босс Mercedes Тото Вольфф, известный своей поддержкой таланта Антонелли, утешил своего протеже по радио: "Все в порядке, Кими, все хорошо." Тренировка была временно остановлена на 13 минут из-за аварии.

Текущий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull показал fastest time в FP1, записав время 1:21.676 минуты. Ландо Норрис, победитель Зандвоорта, следовал близко за ним на третьем месте, примерно на две десятых секунды позади Ферстаппена. Шарль Леклер из Ferrari расположился между ними на четвертом месте.

Нико Хюлькенберг финишировал последним за Haas, всего на шаг впереди Антонелли. Франко Коломбино, первый аргентинский гонщик в Формуле 1 за 23 года, закончил на 17-м месте, также столкнувшись с проблемами на гравийной крошке.

Высокоскоростная трасса на севере Италии претерпела значительную реконструкцию перед этим годом итальянского Гран-при (воскресенье, 3 пм/RTL, Sky и на live-ticker ntv.de), с бюджетом около 21 миллиона евро. Был уложен новый асфальт, ширина трассы была скорректирована в некоторых местах, и были установлены более плоские бордюры, чтобы сделать традиционную трассу в Ломбардии еще быстрее и гладче.

Помимо Вольффа, Антонелли также имеет поддержку Хэмилтона. В четверг гонщик Mercedes заявил: "Я уже давно считаю, что команда должна пойти с Кими." Антонелли изначально ездил на автомобиле Джорджа Расселла. Расселл, который должен остаться в Mercedes до 2025 года, теперь должен поторопиться с ремонтом своего автомобиля для второго тренировочного заезда (5 пм/Sky и на live-ticker ntv.de).

Несмотря на свой многообещающий потенциал как входящий талант Mercedes, дебют Антонелли в Формуле 1 принял неожиданный оборот, когда он занесло во время тренировки и его пришлось эвакуировать. Тем не менее, текущий чемпион мира Макс Ферстаппен все еще показал fastest time в FP1.

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