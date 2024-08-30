- Антон Люкс не решается исследовать свое новое жилое пространство

Койот Антон исследует свою свежую обитель в Западных Эрц-горнах с осторожностью. Оборудованный GPS-датчиком, зверь в основном придерживается места, где его выпустили из переносной клетки в прошлый понедельник. Он ведет себя так же сдержанно, как и другие парни, Юно и Чапо, после своего освобождения, как сообщает Каролина Бернхардт, spokeswoman Государственного офиса окружающей среды, сельского хозяйства и геологии. Ожидается, что он будет расширять свою территорию постепенно.

Недавно после своего дебюта 1,5-летний Антон посетил место своего "освобождения". В результате его местоположение было трудно отследить, предположительно из-за попадания в мертвую зону. Такое поведение не удивляет экспертов. "Антон, который был выведен в неволе, имеет другие ожидания, чем две пойманные самки койота, Нова и Альва, из Швейцарского Юры. Он все еще привыкает к тому, что его движения больше не ограничены забором и что ему нужно охотиться на свою собственную пищу", - сказала Бернхардт. Юно и Чапо успешно адаптировались к этому образу жизни.

Антон провел свои первые дни в большом питомнике в бельгийском зоопарке и проходил подготовку к выпуску в координированном питомнике Деревни диких кошек в Хютшроде, Тюрингия в течение нескольких месяцев. Он прошел все обязательные поведенческие тесты и медицинские осмотры перед выпуском. Цель состоит в том, чтобы выпустить 20 койотов к 2027 году, в основном используя диких животных, пойманных в Швейцарии, и тех, которые были выведены в неволе в зоопарках. На данный момент выпущено три самца койота и две самки. Кроме Тюрингии и Баден-Вюртемберга, Саксония является единственным федеральным государством, которое вновь приняло этот находящийся под угрозой исчезновения вид. Самые большие популяции в Германии существуют в Гарце и Баварском лесу.

Учитывая историю Антона в неволе и его недавний выпуск, важно реализовать меры по [защите видов], чтобы гарантировать его безопасность и успех в дикой природе. По мере расширения программы выпуска будет важно реализовать прочные стратегии по [защите видов], чтобы гарантировать благополучие всех выпущенных койотов и сохранить баланс экосистемы в их новых местах обитания.

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