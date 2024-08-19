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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Антитеррористическая группа дополнительно охраняет Звездного Гостя.

Кoldsплэй готов взорвать Вену проживанием на сцене в четырех концертах. Обеспечив безопасностью группы, зрителей и возможного тайного гостя, власти ведут подготовительные мероприятия.

 and  Lauren Adams
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Выступления Coldplay запланированы в Вене - Антитеррористическая группа дополнительно охраняет Звездного Гостя.

До того, как концерты даже начнутся внутри стен стадиона, уже видна внушительная полицейская активность, в том числе и специализированные подразделения. Масштабные ограниченные зоны и строгий контроль на входе уже установлены. С завтрашнего дня, в рамках своего тура "Музыка сфер", Coldplay даст четыре подряд sold-out шоу в Вене. Несмотря на повышенный уровень террористической угрозы после отмены трех концертов Тейлор Свифт, эти шоу все же состоятся. Усиленные меры безопасности, даже в сфере общественного транспорта, не ограничиваются только Coldplay.

Ожидается, что на четырех концертах, которые пройдут подряд, будет более 240 000 фанатов, которые услышат Криса Мартина (47), лидера группы, исполнителя таких хитов, как "Viva La Vida". Фанам рекомендуется учитывать более длинные очереди из-за тщательной проверки документов и сумок. Сумки большего размера, чем А4, и бутылки с водой не разрешены. Австрийские СМИ цитируют министра внутренних дел Герхарда Карнера, который заявляет, что полиция "крайне" готовится к этому событию.

Тайный концерт Свифт в качестве открытия?

В начале августа концерты Тейлор Свифт (34) были внезапно отменены из-за предполагаемых террористических угроз. Ее австрийские фанаты все еще ждут компенсации от певицы. Но есть надежда для фанатов Свифт: австрийская радиостанция "Ö3" намекает, что американская артистка может появиться в качестве сюрприза на одном из шоу Coldplay. С окончанием ее тура "The Eras Tour" в Лондоне 20 августа у нее есть время для этого.

Фанаты Coldplay не впечатлены

Неожиданное появление Тейлор Свифт, возможно, не будет иметь большого значения для многих из 195 000 фанатов Coldplay, которые купили билеты на одно из трех sold-out шоу в Вене. Концерты Coldplay полностью распроданы. По данным "The Sun", певица якобы "отчаянно" ищет более подходящий способ компенсировать личным образом неудобства. "The Sun" предполагает, что Тейлор Свифт может снять свой следующий музыкальный клип в Вене.

Комиссия внимательно следит за мерами безопасности на концертах Coldplay из-за повышенного уровня террористической угрозы. Несмотря на отмену концертов Тейлор Свифт, Комиссия гарантирует, что усиленные меры безопасности не ограничиваются только самим событием, но также распространяются на сферу общественного транспорта.

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