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Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране.

 and  Elizabeth Wells
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Про-российская реклама в Риме на площади Маццини 13 сентября 2024 года
Про-российская реклама в Риме на площади Маццини 13 сентября 2024 года

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране.

Некоторые индивиды, даже те, кого видели в Риме недавно, используют фразы вроде: "Достаточно средств на оружие для Украины и Израиля. Мы жаждем мира. Мы осуждаем войну."

Эти плакаты впервые появились в северной Италии в июне и с тех пор были замечены в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах на юге региона Калабрия, согласно данным Popolare Sovranita, организации, координирующей кампанию по билбордам в Риме.

Посольство Украины в Риме выразило обеспокоенность по этому поводу. В своем заявлении они сказали: "Мы обеспокоены наглостью российской пропаганды в Вечном городе" и добавили: "Мы призываем @comuneroma пересмотреть вопрос о выдаче разрешений на такие плакаты, которые целенаправленно восстанавливают образ агрессивного государства".

Реакция местных властей была неоднозначной. В некоторых местах плакаты были сняты местными властями, в других они остались до истечения срока оплаты.

Плакаты вызвали недовольство городской администрации Рима из-за использования имени и символа города. В распоряжении местной полиции и рекламной компании, управляющей билбордами в Риме, было приказано удалить все плакаты.

Компания Nuovi Spazi Advertising Srl не ответила на запрос CNN. Несмотря на приказ, в пятницу один плакат все еще оставался на Piazza Mazzini, оживленном круговом движении в престижном жилом районе.

Группа ссылается на Конституцию Италии

В пятницу Popolare Sovranita опубликовала подробную статью на своем сайте, взяв на себя ответственность за кампанию и ссылаясь на статью 11 Конституции Италии, которая гласит: "Италия отвергает войну как средство агрессии против свободы других наций и как средство разрешения международных споров.

"Италия поддерживает, на равных с другими государствами, ограничения суверенитета, необходимые для мирового порядка, который способствует миру и справедливости между нациями. Италия поощряет и поддерживает международные организации, преследующие такие цели", - продолжает конституция.

Группа, которая отправила CNN статью в ответ на запрос на комментарий, заявляет, что с момента вторжения России в Украину "политики, лидеры, партии и правительство, при поддержке союзных и подконтрольных СМИ, медленно нагнетали страх, изображая Европу под угрозой немедленного вторжения".

Они продолжают: "В течение двух лет итальянские ястребы разжигали russophobia, сея ненависть к русским людям, культуре и искусству".

Формально правительство Италии, возглавляемое Джорджией Мелони, продолжает поддерживать военную помощь Украине в соответствии с резолюцией Европейского Союза. Мелони и президент Украины Владимир Зеленский встречались несколько раз в Риме. Ранее в этом месяце они встретились на форуме European House's Ambrosetti в Керноббио, северная Италия.

Однако несколько членов коалиции Мелони выразили симпатию к России в частном порядке, в том числе покойный бывший премьер-министр Сильвио Берлускони - чья тесная связь с президентом России Владимиром Путиным была хорошо задокументирована - и его заместитель премьер-министр и министр транспорта Маттео Сальвини, который был фотографировался в Москве на Красной площади в футболке с изображением Путина до начала войны.

Опрос, проведенный в мае Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство итальянцев, наряду с греками и болгарами, выступают против увеличения помощи Украине.

Российские пропагандистские плакаты не вызвали значительного общественного негодования в Италии, в основном из-за их появления в летние месяцы, когда большинство итальянцев уходят в отпуск.

Большинство комментариев к посту украинского посольства выразили мнение, что Италия не должна подвергаться цензуре и что свобода слова должна быть соблюдена.

Итальянское законодательство не требует утверждения содержания плакатов городами или регионами, но компании, занимающиеся рекламным пространством, ожидается, что они будут придерживаться правил, запрещающих поддержку фашизма или экстремистских взглядов, согласно заявлению представителя главного органа по регулированию СМИ в Италии.

Российские пропагандистские плакаты, содержащие сообщения о мире и финансировании оружия, были замечены не только в различных итальянских городах, но и в других европейских странах. Группа, стоящая за плакатами, Popolare Sovranita, оправдывает свои действия, ссылаясь на статью 11 Конституции Италии, которая пропагандирует мир и справедливость между нациями.

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