Анна-Карина Войтшак получает негативные отзывы.

Многие люди, в том числе Анна-Карина Вайтшак, могли бы пожаловаться на жестокие комментарии в интернете. Однако Вайтшак решила не оставлять без ответа особенно жестокий комментарий. Она взяла инициативу в свои руки и просто позвонила тому, кто его оставил. Об этом певица рассказала в интервью радиостанции "Шлягерлюбэ".

На своей странице в Facebook Вайтшак наткнулась на комментарий от женщины, который был "настоящей гадостью" и "ниже пояса". Женщина писала оскорбительные вещи вроде "Некому тебя слушать" и что музыка Вайтшак вызывает "уши Cancer".

После небольшого расследования в интернете Вайтшак удалось раздобыть номер телефона этой женщины. Заинтригованная, она подумала: "Почему бы не позвонить? Я всегда хотела это сделать".

"Просто представь..."

Она действительно сделала этот звонок. С первого раза она дозвонилась до мужа женщины, который подтвердил номер. На второй попытке она дозвонилась до самой женщины.

Вайтшак начала разговор так: "Привет, я лидер фан-клуба Анны-Карины Вайтшак, и я хотела спросить, что заставило вас так ненавидеть мисс Вайтшак, что вы пожелали ей ушной рак и нашли ее музыку отвратительной. Я видела на вашей странице, что вы мать и бабушка. Представьте, если бы кто-то написал это вашей дочери, внучке или правнучке публично в интернете".

"Просто человек"

"Женщина была ошеломлена", - описала Вайтшак. Затем она раскрыла свою настоящую личность, оставив женщину без слов. "Она извинялась без конца", - добавила Вайтшак. Вайтшак не отступала, спрашивая: "Вы знаете меня лично? Вы когда-нибудь слышали обо мне или видели меня где-нибудь?" Когда женщина призналась, что нет, Вайтшак спросила: "Почему тогда вы это написали? 'Потому что мои друзья тоже'".

Вайтшак почувствовала сочувствие к ответу женщины: "Если это ваше оправдание, мне вас жаль. Я желаю вам всего наилучшего и много энергии". Женщина, теперь смущенная, пригласила Вайтшак на кофе. Вайтшак вежливо отказалась, вместо этого оставив хейтера с пищей для размышлений: "Я просто хочу, чтобы вы помнили в следующий раз, что я тоже всего лишь человек, даже если это всего лишь фото. Вы не можете прятаться за анонимностью в интернете".

В конце концов, Вайтшак поделилась, что женщина согласилась: "Вы абсолютно правы". Возможно, она действительно что-то изменила всего одним звонком.

После своего сердечного разговора с женщиной Вайтшак решила расширить свой подход к социальным сетям. Она начала отвечать на негативные комментарии с сочувствием и пониманием, часто превращая их в возможность для диалога.

Вдохновленная своим взаимодействием, Вайтшак призвала своих последователей сделать то же самое. Она призывала использовать социальные сети как платформу для диалога, напоминая всем: "Помните, за каждым именем пользователя есть человек, такой же, как и вы".

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